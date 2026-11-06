Daltonlar soruşturmasında Cem Gölbaşı'na eylem hazırlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Daltonlar soruşturmasında Cem Gölbaşı'na eylem hazırlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

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Daltonlar soruşturmasında Cem Gölbaşı\'na eylem hazırlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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Daltonlar soruşturmasında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı eylem hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ilk beyanlarından, uygun koşullar oluşmayınca eylemden vazgeçtikleri kanaatine varıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

DALTONLAR'A YÖNELİK "CEM GÖLBAŞI" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütte "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Cem Gölbaşı'na yönelik eylem gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İbrahim Çiftçi'nin, 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 utaş marka otomatik tabanca ele geçirildiği bilgisi verilmişti.

EYLEMDEN VAZGEÇMİŞLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Çiftçi'nin Gaziantep'ten İstanbul'a eylem gerçekleştirmek amacıyla gelen 3 şüpheliyle Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan'ın da gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları Çınar Aksoy'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda söz konusu şüphelinin de yakalandığı, ikamette yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 fişek ele geçirildiği ifade edilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin alınan ilk beyanlarından, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları, ancak uygun koşulların oluşmaması üzerine eylemden vazgeçtikleri kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe3. SayfaGüncelSon Dakika

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