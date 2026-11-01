Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı - Son Dakika
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Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı

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Trump\'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon\'dan istifa kararı
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Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, yönetim kurulundaki görevinden istifa etti. Mildon, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanıyla yaptığı evlilikle ulusal gündemde geniş yer bulmuştu.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Çorum FK’da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 

TURHAN MİLDON GÖREVİNİ BIRAKTI

Kulübün Asbaşkanlık görevini yürüten iş insanı Turhan Mildon, yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI İLE EVLENMİŞTİ

Sadece spor dünyasında değil, magazin ve cemiyet hayatında da dikkat çeken isimler arasında yer alan Turhan Mildon, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle de uzun süre ulusal gündemde geniş yer bulmuştu. Geniş yankı uyandıran bu evliliğin ardından spordaki göreviyle de sık sık adından söz ettiren Mildon'un ayrılık kararı büyük bir sürprizle karşılandı. 

Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı
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SON DAKİKA: Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı - Son Dakika
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