BBP Genel Başkanı Destici Nevşehir\'de faize soygun dedi, emekliye 40 bin lira istedi

(NEVŞEHİR) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Enflasyon 30, faiz 45, 50, 55. Bu kabul edilemez. Bu da başka türlü bir soygun. Zaten bir fon soygunu, fon vurgunu var, yapanları lanetliyoruz ve bunların hiç ayrım yapılmadan hepsinin hesabının sorulması gerektiğin ifade ediyoruz" dedi. Destici, ocak ayında en düşük emekli maaşının 40 bin liranın üzerine çıkarılmasını da istedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Nevşehir İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Destici, Peribacası'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Nevşehir'in tarihi ve turistik eserlere, vadilere sahip olduğunu, çok zengin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Destici, Nevşehirlilerin de tarihi zenginliğe sahip çıktığını söyledi.

Nevşehir'in üretim potansiyeline dikkati çeken Destici, özellikle Türkiye'nin patates, soğan, elma ve tahil üretiminin önemli bir kısmının Nevşehir'de gerçekleştiğini ifade etti. Mustafa Destici, "Nevşehir'in her zaman desteklenmesini ve şehrin büyümesini arzu ettiğimizi, bu yönde atılacak adımlara her zaman destek verdiğimizi ve vereceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Çünkü Nevşehir'de, Nevşehirli'de bir potansiyel vardır" dedi.

"ÇİFTÇİ KORUNMALIDIR"

Devletin ve hükümetin Nevşehir'e yönelik yatırımlarını artırması gerektiğini söyleyen, özellikle çiftçi ve üreticilerin desteklenmesini isteyen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Verilen destekler artırılmalıdır. Üretici, çiftçi korunmalıdır. Üreticiden 10 liraya, 12 liraya alınan patates ya da soğan ya da diğer tarım ürünleri markette ya da pazarda 50 liraya satıldığı zaman şahsen benim canım sıkılmaktadır. Çünkü üreten değil, aracılar daha fazla kazanmaktadır. Halbuki kazanç üretenin hakkıdır. Emek verenin hakkıdır. Çok somut önerilerde bulunuyoruz. 'Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV kaldırılsın' diyoruz. Çiftçi mazotu tüketirken, yani tarlasını ekerken, patatesi, soğanı ekerken ya da bunları sökerken mazotu özel mi tüketiyor? Üretmek için tüketiyor. Tam tersi ÖTV'yi almayacaksın, indirimli vereceksin ki üretim artsın. Üretim olmadan biz kalkınamayız, gelişemeyiz. Aynı şekilde çifçinin ürününün değerinde satabilmesi sağlanmalıdır. Patates, soğan ve elma üreticilerimizin de korunması gerekiyor. Bunlar temel gıdalardır.

"DEVLET ÇARE ÜRETMELİ"

Patates ve soğansız Anadolu'da sofra düşünülemez. Soğan her yemeğin olmazsa olmazıdır. Patates her sofranın olmazsa olmazıdır. Elma her insanın tüketmesi gereken birinci meyve ama maalesef şu anda elma bu sene bol ve fiyatı düşmüş 5 liralara kadar. Üzüm de aynı. Bunlara mutlaka devlet, hükümet, ilgili kurum ve kuruluşlar çare üretmek zorundadır. Çiftçi kaderiyle tabiri caizse baş başa bırakılamaz. Bu kaderi değildir. Çiftçinin kaderi değildir. Çiftçinin kaderi olamaz. Çiftçinin üreticinin elinden her zaman tutmak gerekir."

"FAİZ DE BİR SOYGUN"

Esnaf ve sanayicilerin taleplerinin de karşılanması gerektiğini belirten Destici, faiz oranlarını eleştirdi. Destici, "Enflasyonun yüzde 30 olarak açıklandığı bir ülkede, faizler 50-55 ise bu asla kabul edilemez. Enflasyon 30, faiz 45, 50, 55. Bu kabul edilemez. Bu da başka türlü bir soygun. Zaten bir fon soygunu, bir fon vurgunu var, yapanları lanetliyoruz ve bunların hiç ayrım yapılmadan, hepsinin hesabının sorulması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, yüksek faizin, esnaf, üretici ve sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Faiz de bir soygundur. Esnafı batıran, üreticiyi batıran, sanayiciyi batıran en önemli faktörlerden bir tanesi de faizdir. Yüksek faizdir. Üretici yüzde 3 ile 5 ile kazanıyor, yüzde 50 faiz ediyor. Bunun altından kalkması mümkün müdür? Bunun altından kalkması mümkün değildir" diye konuştu.

"EMEKLİLERİMİZ PERİŞAN HALDE"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Emeklimiz, düşük maaş alan emeklilerimiz perişan bir haldedir. Geçinemez bir haldedir. Daha önce de ifade ettim, şu anda en düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır. 2023 Temmuz'unda memura verilen 8 bin lira seyyanen zam emekliye de verilecek ve bir de normal artış verilerek en düşük emekli maaşı ocakta 40 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Tek çare maaşları artırmak değildir. Çünkü insanımızın rahat yaşaması için sosyal devlet olmanın gereği yapılmalıdır."