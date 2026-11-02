Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir taraftar, geri döndüğünde Göztepe'nin 2-1 öne geçtiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gördüğü skora inanamayan taraftar, küfürler savurarak tepkisini gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü ise karşılaşmada yaşanan skor değişiminin bir taraftara nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin 1-0 üstün olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir taraftar, geri döndüğünde gördüğü skor karşısında neye uğradığını şaşırdı.

SKORU GÖRÜNCE KÜFÜRLER SAVURDU

Göztepe'nin 2-1 öne geçtiğini gören Fenerbahçeli taraftar, yaşananlara inanamadı. Kısa süreliğine dışarı çıktığında takımının önde olduğunu bilen taraftar, geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Skora tepki gösteren taraftarın küfürler savurduğu anlar görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE İKİ DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmada Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 78. dakikada Andre Henrique'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler kalan dakikalarda beraberliği sağlayamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorumTalisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdıTümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözlerErsun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilirFenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
FenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El Zafer El:
    :) :) hiç güleceğim yoktu yurdum insanı simokin sağlığa. Zararlı 0 0 Yanıtla
  • murat ılgaz murat ılgaz:
    Uzun filtre sigara 0 0 Yanıtla
  • Online Money Online Money:
    Çıkmayacaksin balkona 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Yüzde 80 indirim yalan çıktı Bakanlıktan milyonluk ceza Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza
1 ay önce ’’Küme düşerler’’ deniliyordu Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok Yerine gelecek isim belli oldu Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de 8 yıl sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:42
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
08:32
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
06:28
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
05:53
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:41:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android