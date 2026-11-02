Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış - Son Dakika
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Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış

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Galatasaray\'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış
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Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasında yaşandığı öne sürülen sert tartışmanın ardından gelen istifalarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İkili arasındaki gerilimin perde arkasında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün de olduğu ileri sürüldü. Kavukcu'nun, Öztürk'e derbide Göktürk'ün elini sıktığı için tepki gösterdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa etmesinin ardından, iki isim arasında yaşandığı öne sürülen tartışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

TOPLANTIDA SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Sabah'ın haberine göre, bir süredir aralarının açık olduğu ileri sürülen Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

27 Ekim'deki toplantıda ikili arasında sert bir tartışma çıktığı, Kavukcu'nun Öztürk'e hakaret ettiği ve diğer yöneticilerin araya girerek ortamı güçlükle yatıştırdığı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN 4 GÜN HAMLE BEKLEDİ

Yaşananların ardından Metin Öztürk'ün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Abdullah Kavukcu hakkında disiplin süreci başlatmasını beklediği öne sürüldü. Ancak Özbek'in 4 gün boyunca herhangi bir adım atmaması üzerine Öztürk'ün yaşananları kamuoyuna açıklayarak istifa kararı aldığı belirtildi.

KRİZİN İÇİNDEN FENERBAHÇE DETAYI ÇIKTI

İki yönetici arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir başka iddia ise Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk üzerinden yaşanan tartışma oldu. Metin Öztürk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Barış Göktürk ile protokol tribününde birlikte izlemişti. İkilinin daha önce fikstür çekiminde karşılaştığı ve Göktürk'ün, Öztürk'ün uzattığı eli karşılıksız bıraktığı belirtilmişti.

"NEDEN ELİNİ SIKTIN? HATIRLAMIYOR MUSUN?"

Haberde, Abdullah Kavukcu'nun bu olayı hatırlatarak Metin Öztürk'ün derbi sırasında Barış Göktürk ile tokalaşmasına tepki gösterdiği ileri sürüldü. Kavukcu'nun Öztürk'e, "Neden elini sıktın? Onun yaptığını hatırlamıyor musun?" sözleriyle çıkıştığı iddia edildi. Böylece Galatasaray'da iki yöneticinin istifasıyla sonuçlanan krizin perde arkasına ilişkin iddialara Fenerbahçe detayı da eklenmiş oldu.

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SON DAKİKA: Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış - Son Dakika
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