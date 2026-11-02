Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

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Fenerbahçe\'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
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Fenerbahçe\'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
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Süper Lig'de üst üste 3 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'ye, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool karşılaşması öncesinde bir kötü haber daha geldi. Savunmada sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde Kojo Oppong'un da Liverpool maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada yalnızca 16 puan toplayan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını yaptı. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmasından da galibiyet çıkaramadı.

FENERBAHÇE'DE BİR SAKATLIK DAHA

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un sakatlığı teknik heyetin planlarını bozdu. Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunmada görev alan Oppong'un, yaşadığı sakatlık nedeniyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

LIVERPOOL MAÇINDA SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe'de savunma hattının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin, kritik mücadelede stoper ikilisini Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir'den oluşturabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Milan Skriniar ve Archie Brown ikilisini savunmanın merkezinde görevlendirmiş ancak istediği verimi alamamıştı.

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FenerbahçeLiverpoolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
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