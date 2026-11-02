Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

doğrucu davut:

petrol ülkesi rusya gibi halkımız akaryakıtsız kalmıyor elhamdülillah. ya da petrol zengini iranda halk ekmek bulamıyor. şu ortamda gemiyi bu kadar başarılı yönetmek de marifettir. ama bardağın boşunu görmek isteyenler için eleştirilecek şeyler bitmez. Allah resiten razı olsun. işine gelmeyenlerin derdi ekonomi vs değil. zira en büyük hırsız onlar. onların derdi muhafazakar dindar bir iktidar istemiyorlar hepsi bu

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Taner Toraman: Allah seni ıslah etsin 0 0

mehmet resat: Nalet olsun sizin gibi varlıklara 0 0

Netherill: iyi ama bardağın dolu ya da boş tarafına bakıp milyar TL' leri cebe indiren hükümet elemanlarına neden birşey olmuyor sen kendi elemanlarının yaptığı vurgunları sadece uzaklaştırma yaparsan kimse bardağın dolu tarafına bakmaz. malesef bu konu da da sınıfta kaldı. 0 0