Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak - Son Dakika
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Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

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Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
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Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
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Akaryakıt piyasasında otogaz kullanıcılarını üzecek gelişme. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatına 9 liralık dev artış bekleniyor. Salı gece yarısı yürürlüğe girmesi öngörülen zamla birlikte otogazın litresi 50 liranın üzerine çıkacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 9 TL fiyat artışı öngörülüyor.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda, İstanbul’da 41,00 – 42,31 TL bandında seyreden litre fiyatları doğrudan 50 TL eşiğini geride bırakacak. Bu oran, mevcut pompa fiyatlarına yaklaşık yüzde 21 ila 22 aralığında bir maliyet artışı olarak yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasa temsilcileri; benzin ve motorin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir zam ya da indirim öngörüsü bulunmadığını belirtiyor.

Brent PetrolEkonomiZamLpgSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    petrol ülkesi rusya gibi halkımız akaryakıtsız kalmıyor elhamdülillah. ya da petrol zengini iranda halk ekmek bulamıyor. şu ortamda gemiyi bu kadar başarılı yönetmek de marifettir. ama bardağın boşunu görmek isteyenler için eleştirilecek şeyler bitmez. Allah resiten razı olsun. işine gelmeyenlerin derdi ekonomi vs değil. zira en büyük hırsız onlar. onların derdi muhafazakar dindar bir iktidar istemiyorlar hepsi bu 1 3 Yanıtla
    Taner Toraman Taner Toraman:
    Allah seni ıslah etsin 0 0
    mehmet resat mehmet resat:
    Nalet olsun sizin gibi varlıklara 0 0
    Netherill Netherill:
    iyi ama bardağın dolu ya da boş tarafına bakıp milyar TL' leri cebe indiren hükümet elemanlarına neden birşey olmuyor sen kendi elemanlarının yaptığı vurgunları sadece uzaklaştırma yaparsan kimse bardağın dolu tarafına bakmaz. malesef bu konu da da sınıfta kaldı. 0 0
    Psh25 Psh25:
    dayı hu yalamalığı neye borçlusun bu kafayı nasıl yaşıyorsun yani 0 0
  • ahmet ünalan ahmet ünalan:
    geçen ay 30 tl aldigimiz gaz şimdi 54 tl oldu 2 0 Yanıtla
  • Taner Toraman Taner Toraman:
    Fon zararı çıkacak 1 0 Yanıtla
  • Mesut null Mesut null:
    az bile 0 0 Yanıtla
  • mehmet resat mehmet resat:
    60 yaş üstü kişiler ülke yönetemez, cünkü kendilerini yönetemiyorlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak - Son Dakika
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