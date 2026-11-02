TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig\'de inanılmaz bahis skandalı

Türk futbolunda bahis soruşturmalarına ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendi takımının mağlubiyetine bahis yapan bir Süper Lig yöneticisinin bulunduğunu açıklarken, federasyonun yürüttüğü incelemelere ilişkin çarpıcı rakamlar verdi.

KENDİ TAKIMININ YENİLMESİNE BAHİS YAPMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da bahis soruşturmalarına ilişkin dikkat çeken bir olayı anlattı. Süper Lig'de görev yapan bir yöneticinin, takımı 1-0 öndeyken rakip takımın galibiyetine bahis yaptığını belirten Hacıosmanoğlu, kişinin bu işlemden para kazandığını açıkladı. TFF Başkanı, söz konusu yöneticinin ceza almayan 301 kişi arasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık."

448 YÖNETİCİ SEVK EDİLDİ, 147'Sİ CEZA ALDI

Bahis incelemelerinin sonuçlarını değerlendiren Hacıosmanoğlu, futbol ailesinde yer alan kişilerin bahis oynayamayacağını vurguladı. Süper Lig ve 1. Lig yöneticilerine yönelik işlemler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. TFF Başkanı'nın açıklaması şöyle: "Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan "Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk" diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder."

"SERGEN YALÇIN, HEPSİNİN ABİSİ"

Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı yorumların milli takım içindeki ilişkileri etkilememesi gerektiğini belirtti. "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

"TRABZONSPOR DÜŞMANI İLAN EDİLDİK"

TFF Başkanı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen ceza nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Trabzonspor'a karşı bir tutum içinde olmadığını savunan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz... Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz."