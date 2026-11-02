TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig\'de inanılmaz bahis skandalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig\'de inanılmaz bahis skandalı
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol dünyasını sarsacak bir bahis olayını açıkladı. Süper Lig'de görev yapan bir yöneticinin, kendi takımı 1-0 öndeyken rakibinin galibiyetine 4 bin TL bahis yaptığını ve 16 bin TL kazandığını belirten Hacıosmanoğlu, söz konusu kişinin ceza almayan 301 yönetici arasında bulunduğunu söyledi.

Türk futbolunda bahis soruşturmalarına ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendi takımının mağlubiyetine bahis yapan bir Süper Lig yöneticisinin bulunduğunu açıklarken, federasyonun yürüttüğü incelemelere ilişkin çarpıcı rakamlar verdi. 

KENDİ TAKIMININ YENİLMESİNE BAHİS YAPMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da bahis soruşturmalarına ilişkin dikkat çeken bir olayı anlattı. Süper Lig'de görev yapan bir yöneticinin, takımı 1-0 öndeyken rakip takımın galibiyetine bahis yaptığını belirten Hacıosmanoğlu, kişinin bu işlemden para kazandığını açıkladı. TFF Başkanı, söz konusu yöneticinin ceza almayan 301 kişi arasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı

448 YÖNETİCİ SEVK EDİLDİ, 147'Sİ CEZA ALDI

Bahis incelemelerinin sonuçlarını değerlendiren Hacıosmanoğlu, futbol ailesinde yer alan kişilerin bahis oynayamayacağını vurguladı. Süper Lig ve 1. Lig yöneticilerine yönelik işlemler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. TFF Başkanı'nın açıklaması şöyle: "Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan "Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk" diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder."

"SERGEN YALÇIN, HEPSİNİN ABİSİ"

Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı yorumların milli takım içindeki ilişkileri etkilememesi gerektiğini belirtti. "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

"TRABZONSPOR DÜŞMANI İLAN EDİLDİK"

TFF Başkanı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen ceza nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Trabzonspor'a karşı bir tutum içinde olmadığını savunan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz... Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuFutbolGüncelGündemSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Fonlarda skandal , bahiste skandal , kara para aklamalar vs yeter artık. Düzgün güne hasret kaldık ya 1 0 Yanıtla
  • xwng8t6xdk xwng8t6xdk:
    yaa şakamısınız nesiniz, 4 bin tl diyor,16 bin tl kazandı diyor… bi salın ülkeyide futboluda artık futbol eskisi gibi spor olsun… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Belediye meclisinde büyük rezillik Canlı yayında küfürler havada uçuştu Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
11:32
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:16:12. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android