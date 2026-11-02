Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında denizde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

DATÇA AÇIKLARINDA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.1 olarak açıkladı.

Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının Palamutbükü Adası'nın 251.91 kilometre açıklarında yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.