Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

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Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
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Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla açıklarında denizde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

DATÇA AÇIKLARINDA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.1 olarak açıkladı.

Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının Palamutbükü Adası'nın 251.91 kilometre açıklarında yaşandığı kaydedildi.

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
3. SayfaAkdenizDepremGüncelMuğlaDatçaAFADSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat4455 murat4455:
    Aman Allah korusun. 3 0 Yanıtla
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