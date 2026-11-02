Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde depremGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Muğla açıklarında denizde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
DATÇA AÇIKLARINDA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.1 olarak açıkladı.
Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının Palamutbükü Adası'nın 251.91 kilometre açıklarında yaşandığı kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)