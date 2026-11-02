Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve trafiğe ehliyetsiz çıktığı belirlenen sürücü, sivil trafik polislerinden kaçamadı. Hem sürücüye hem de aracını ehliyetsiz veren araç sahibine toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi. Araç sahibi, "Bu seferlik görmeyin. Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ve aracını ona teslim eden araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.
"BU SEFERLİK GÖRMEYİN"
Cezaya tepki gösteren araç sahibi ise görevini yapan polislere "Bu seferlik görmeyin, memlekette 28 bin lira asgari ücret varken 200 bin lira ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" diyerek skandal ifadeler kullandı.
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