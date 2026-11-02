Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak? - Son Dakika
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Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

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Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?
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Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve trafiğe ehliyetsiz çıktığı belirlenen sürücü, sivil trafik polislerinden kaçamadı. Hem sürücüye hem de aracını ehliyetsiz veren araç sahibine toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi. Araç sahibi, "Bu seferlik görmeyin. Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ve aracını ona teslim eden araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.

"BU SEFERLİK GÖRMEYİN"

Cezaya tepki gösteren araç sahibi ise görevini yapan polislere "Bu seferlik görmeyin, memlekette 28 bin lira asgari ücret varken 200 bin lira ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Asgari ÜcretEskişehirTepebaşı3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Tabiki araç sahibini savunmuyorum ama o polisler gitsinde milyonluk filmli cipleri durdursun transporterleri durdursun içinde neler neler dönüyor extaziler kovalar 21 7 Yanıtla
    Necmettin Karataş Necmettin Karataş:
    Niye sarhoş sarhoş direksiyona geçmesi yetmiyor mu jip mi olması lazım 7 1
    beyinsiz japon beyinsiz japon:
    Evladim valideniz dulmu 1 0
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Doğru ve net tespit hayır yani neden bu kadar saldiriyorsunuz fon hırsızları dışarda Fink atıyor hadi yiyorsa alın içeriye asil ve gerçek fon hırsızlarıni yemiyor ama demi 17 10 Yanıtla
    Necmettin Karataş Necmettin Karataş:
    Böyle bir sarhoş sana eşine çocuğuna birine çarpsa o zaman zırvalamaktan vazgeçersin 6 1
  • f16ercan f16ercan:
    doğru soylemis öyle bir cezami olurya milyonlari cebe dolduranlar dışarda geziyor 13 8 Yanıtla
    Necmettin Karataş Necmettin Karataş:
    Sarhoş haliyle sana çarpsaydı ya da bir yakında böyle demezdin 7 0
  • Veli Tunçel Veli Tunçel:
    Adam haklı ne verdin k ne alcan 10 8 Yanıtla
  • Kalemdar Kalemdar:
    hem ehliyetsiz hem alkollü. ya kaza yapıp birinin canına kıysaydın. o zaman az bile derlerdi. 14 2 Yanıtla
    Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Hadi ordan ya polissin ya da polis yakınsın gerçekleri söyle foncuları gözaltına alsın adalet vatandaşa yüklen yüklen nereye kadar 240 bin kazanmak kolay mı ha tabi sizin gibi yan gel yat Osman tabi anlamazsınız fabrikada 28 kağıt almak için g ter akanları 2 8
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