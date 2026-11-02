Devlet Bahçeli\'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Semiha Bahçeli'nin vefatının ardından, Bahçeli ailesinin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar, Bahçeli ailesini yalnız bırakmadı.

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı.

Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Serpil Bahçeli, çalışma hayatının ardından emekliye ayrıldı. Hiç evlenmeyen Serpil Bahçeli'nin kamuoyuna yansıyan bir fotoğrafının bulunmadığı belirtildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AİLESİ

Üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya gelen Devlet Bahçeli, ailenin beşinci çocuğu.

Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli'yi sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli takip etti.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelirken Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.