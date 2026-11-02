Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

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Devlet Bahçeli\'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Prof. Dr. Semiha Bahçeli hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu. Aile için kurulan taziye çadırında yakınları ve vatandaşlar bir araya gelirken, Bahçeli’ye yönelik başsağlığı mesajları da peş peşe geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Semiha Bahçeli'nin vefatının ardından, Bahçeli ailesinin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar, Bahçeli ailesini yalnız bırakmadı.

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı.

Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Serpil Bahçeli, çalışma hayatının ardından emekliye ayrıldı. Hiç evlenmeyen Serpil Bahçeli'nin kamuoyuna yansıyan bir fotoğrafının bulunmadığı belirtildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AİLESİ

Üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya gelen Devlet Bahçeli, ailenin beşinci çocuğu.

Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli'yi sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli takip etti.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelirken Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

Devlet BahçeliOsmaniyePolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Uğur Uğur:
    Lan bende o gitti sandım 9 4 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    önce Eko ve türevleri Musti ve türevleri mezarlıkta rakı içenler ondan sonra belki 1 1
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    darısı koltuğunun başına 7 4 Yanıtla
    Sabri İnce Sabri İnce:
    İnsan olmak zor mu geliyor Ahmet. 0 1
  • ERKUT ERÖZALP ERKUT ERÖZALP:
    Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ?? 5 0 Yanıtla
  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Allah rahmet eylesin mekanı xennet olsun 3 0 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun 2 0 Yanıtla
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