Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı - Son Dakika
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Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı

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Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
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Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
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Endonezya uyruklu üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, 29 Ekim'de Bursa'daki Acemler Metro İstasyonu'nda aktarma yaparken pasaportunun ve dövizinin bulunduğu çantasını vagonda unuttu. Gece temizlik sırasında çantayı bulan görevli İsmail Ertürk, eşyaları kayıp eşya bürosuna teslim etti. Kamera kayıtlarıyla izine ulaşılan öğrenci, uçuşundan bir gün önce çantasını teslim alırken secdeye kapandı.

BURSA'da Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra'nın metrodan inerken unuttuğu içinde pasaport ve bir miktar döviz bulunan çantası, temizlik görevlisi İsmail Ertürk tarafından bulunup, teslim edildi. Çantasına kavuşan Foebiannitra'nın yaşadığı sevinç ve mutluluktan secdeye kapandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, 29 Ekim'de pasaportunun, bir miktar dövizin ve kişisel eşyalarının bulunduğu sırt çantasını, Acemler Metro İstasyonu'nda aktarma yapmak için vagondan indiği sırada oturduğu yerde unuttu. Gece saatlerinde vagon, temizlik işlemleri için Odunluk Mahallesi'nde bulunan BursaRay İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne çekildi. Temizlik görevlisi İsmail Ertürk, Rahmawati'nin unuttuğu çantayı bulup, şefine haber verdi. Tutanak tutularak çanta, kayıp eşya bürosuna teslim edildi. Olayın ardından kamera kayıtlarını inceleyen BURULAŞ Kişiselleştirme Birimi görevlileri, çantanın sahibini ve seyahat güzergahını tespit ederek kendisiyle iletişime geçti.

UÇUŞA BİR GÜN KALA PASAPORTUNA KAVUŞTU

Çantanın sahibi Endonezya uyruklu öğrenci Rahmawati Kualika Foebiannitra, Osmangazi ilçesindeki kayıp eşya bürosuna davet edildi. Kimlik tespiti yapılıp içindeki eşyaların kendisine ait olduğu doğrulandıktan sonra çanta sahibine teslim edildi. Pasaportuna, parasına ve eşyalarına kavuşan Rahmawati'nin 2 gün sonra Endonezya'ya seyahat edeceği ve uçuşundan bir gün önce pasaportuna ulaşabildiği belirtildi.

Bu arada Rahmawati'nin çantasını alırken yaşadığı heyecan, sevinçten secdeye kapanması ve görevlilerin kendisine su ikram ederek sakinleştirmeye çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ

Çantayı bulan temizlik görevlisi İsmail Ertürk, "Gece saat 11.00-12.00 sıralarında metro vagonunu temizlerken yeşil bir çanta fark ettim. İlk önce amirimizi aradım. Amirimizle beraber güvenlik görevlisine teslim ettik. Amirimiz raporunu tuttu ve ardından çanta kayıp eşya bürosuna teslim edildi. Her zaman insanlık görevimizi yapıyoruz. Bulduğum eşyanın Endonezyalı bir öğrencinin çantası olduğunu öğrendim. İçinde parası ve pasaportu varmış. Yolculuğunda sorun yaşamayacağı için mutluyum. Bir iyiliğe vesile olduğum için ben ondan daha da mutlu oldum" dedi.

MUTLULUKTAN AĞLADI, SECDEYE KAPANDI

Kayıp eşya büro görevlisi Kayhan Özdemir ise "Metrolarda ve istasyonlarda bulunan kayıp eşyalar tutanakla bize teslim ediliyor. Biz de tutanakla gelen eşyaları tek tek kontrol edip doğruluyoruz. Ardından kayıp eşyaları sahiplerine teslim ediyoruz. Eğer cüzdanın içinde kişinin kimliği, öğrenci kartı veya yüklü miktarda para varsa doğrudan merkez binamızda işlem yapıyoruz. O kişinin kişisel bilgilerine ulaşıp telefonla kendisine bilgi veriyor ve eşyalarını teslim ediyoruz. Öğrenci arkadaşımızın çantasında pasaport ve bir miktar para olduğunu fark ettik. Tutanak tutulup resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine ulaştık ve büromuza davet ettik. Çantanın sahibi olduğu anlaşılınca eşyasını teslim ettik. O da mutluluktan ağladı ve secdeye kapandı. Kendisini sakinleştirdik, su ve kolonya ikram ettik. Mutlu bir şekilde ofisimizden ayrıldı. Bu durum bizi de çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    ben kimliğime ehliyetime banka kartıma boş tarafına ince şerit şeklinde telefon numaram olan etiket yapıştırıp bantladım sizede tavsiye ederim kaybolduğunda pek yok ama insaflı merhametli biri bulursa sizi o numaradan arayabilir 0 0 Yanıtla
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