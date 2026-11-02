Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

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Fenerbahçe\'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
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Fenerbahçe\'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinde dikkat çeken bir tesadüf yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın görevden ayrıldığı dönemlerde Portekizli teknik adamların göreve gelmesi, Sergio Conceiçao ile sağlanan anlaşmanın ardından bir kez daha dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunun sonunda İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına Portekizli Vitor Pereira getirildi. 2021-2022 sezonunda ise bu kez Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonunun sonunda Portekizli Jorge Jesus'un ayrılmasıyla sarı-lacivertlilerin başına yeniden İsmail Kartal geçti. 2023-2024 sezonunun bitiminde Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bir başka Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

SERGIO CONCEIÇAO İLE DÖNGÜ DEVAM EDİYOR

2026-2027 sezonunda İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile anlaşmaya varması, geçmiş yıllarda yaşanan teknik direktör değişikliklerini yeniden akıllara getirdi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından Portekizli teknik adam tercih edilmesi, böylece üçüncü kez tekrarlanmış oldu.

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İsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sezgin günal sezgin günal:
    siz kupayı şeytandan aldınız sizin işiniz rasgitmez 0 0 Yanıtla
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