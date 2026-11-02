Fenerbahçe\'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunun sonunda İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına Portekizli Vitor Pereira getirildi. 2021-2022 sezonunda ise bu kez Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonunun sonunda Portekizli Jorge Jesus'un ayrılmasıyla sarı-lacivertlilerin başına yeniden İsmail Kartal geçti. 2023-2024 sezonunun bitiminde Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bir başka Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

SERGIO CONCEIÇAO İLE DÖNGÜ DEVAM EDİYOR

2026-2027 sezonunda İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile anlaşmaya varması, geçmiş yıllarda yaşanan teknik direktör değişikliklerini yeniden akıllara getirdi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından Portekizli teknik adam tercih edilmesi, böylece üçüncü kez tekrarlanmış oldu.