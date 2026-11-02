Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der - Son Dakika
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Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

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Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
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Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
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Yeraltı dizisinin oyuncusu Hakan Çelebi, babasının vefatını anlattığı sırada sessiz kalan program sunucusuna tepki gösterdi. Çelebi’nin, “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı dizisinin oyuncusu Hakan Çelebi, babasının vefatından söz ettiği sırada program sunucusunun sessiz kalmasına tepki gösterdi. Çelebi’nin “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir programda yaşadığı dikkat çekici diyaloğu anlattı.

Babasının vefatından söz ettiği sırada sunucunun herhangi bir başsağlığı dileğinde bulunmamasına tepki gösteren Çelebi, bu durumu eleştirdi.

Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

“SEKÜLER BİR PROGRAM OLABİLİR AMA…”

Sunucunun sessiz kalmasına anlam veremediğini dile getiren oyuncu, “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, programdaki diyalog magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu.

YeraltıMagazinÇelebiDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    sen de şov yapma kardeş. Allahın rahmetinden çok haberdarsan hayatında da o Allahın isteklerine yer vermelisin. hayatlar amsterdam ama dilinde hamaset. Işıklar içinde uyuyanlara zaten sözüm yok. onlar sabbbaha kadar dans... yansın geceler modunda ebede kadar:)) 1 0 Yanıtla
    200796 200796:
    ne absürt yorum yapmışsın,ışıklar içinde uyusun vs de cabası.Bos konuşmuşsun,Adam gayet de doğru söylemiş.Senin nesi zoruna gitti. 1 1
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