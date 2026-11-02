Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

doğrucu davut:

sen de şov yapma kardeş. Allahın rahmetinden çok haberdarsan hayatında da o Allahın isteklerine yer vermelisin. hayatlar amsterdam ama dilinde hamaset. Işıklar içinde uyuyanlara zaten sözüm yok. onlar sabbbaha kadar dans... yansın geceler modunda ebede kadar:))

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