23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

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23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
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Avustralyalı 23 yaşındaki fenomen Khiana Smith, tatil için gittiği Bali'de menenjite yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Şiddetli baş ağrısıyla başlayan hastalık nedeniyle hafıza kaybı yaşayan genç kadının beyninde şişlik oluştu. Ülkesine dönmesine izin verilmeyen Smith'in tedavisi sürüyor.

Avustralya'nın Gold Coast kentinde yaşayan 23 yaşındaki fitness eğitmeni ve içerik üreticisi Khiana Smith, Avrupa'da geçirdiği iki haftalık tatilin ardından arkadaşlarıyla birlikte Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'ye gitti.

Ancak genç kadının tatili, aniden ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle kabusa dönüştü.

Bir sabah dayanılmaz bir baş ağrısıyla uyandığını anlatan Smith, başlangıçta yaşadığı rahatsızlığın bu kadar ciddi olabileceğini düşünmediğini söyledi. Ancak ilerleyen saatlerde baş dönmesi, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü ve ışığa karşı aşırı hassasiyet yaşamaya başladı.

YATAKTAN BİLE KALKAMADI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç fenomen, "Ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir sabah uyandım ve hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısıyla karşılaştım. Yataktan bile kalkamıyordum" ifadelerini kullandı. Şikayetlerinin giderek ağırlaşması üzerine kaldığı villada serum tedavisi uygulanan Smith'in durumu düzelmedi.

Bunun üzerine ambulansla Bali International Hospital'a kaldırılan genç kadının yapılan tetkiklerinde menenjit ve beyin zarlarında iltihaplanma tespit edildi.

23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Smith'e, bakteriyel menenjit ihtimaline karşı antibiyotik tedavisi başlandı. Genç kadının sağlık sorunlarına daha sonra hastanede gelişen zatürre ve akciğerlerinde sıvı birikmesi de eklendi.

Tedavi sürecinde bir süre iyileşme göstererek yoğun bakımdan çıkarılan Smith, şiddetli baş ağrısı ve konuşma güçlüğünün yeniden ortaya çıkması üzerine tekrar yoğun bakıma alındı.

HAFIZA KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADI

Hastalığın en dikkat çekici etkilerinden biri ise genç kadının hafızasında meydana gelen sorunlar oldu. Smith, yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle geçmişteki bazı olayları hatırlamakta ve konuşmaları sürdürmekte güçlük çektiğini belirtti.

Genç fenomen, "Hafızamın büyük bir bölümünü kaybettim. Bir şeyleri hatırlamakta gerçekten çok zorlanıyorum" dedi. Doktorlar, beynindeki şişlik nedeniyle uçak yolculuğunun şu aşamada güvenli olmadığını belirtti. Smith'in bu nedenle Avustralya'ya dönmesine henüz izin verilmedi.

23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

ANNESİ İLK UÇAKLA YANINA GİTTİ

Kızının yoğun bakıma kaldırıldığını öğrenen anne Cass Smith, ilk uçakla Bali'ye gitti. Yaşadığı korkuyu anlatan anne, çocuğunun binlerce kilometre uzakta yaşam mücadelesi verdiğini öğrenmenin son derece sarsıcı olduğunu söyledi.

Cass Smith, hastanedeki sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesinin kızının hayatını kurtarmış olabileceğini belirterek doktorlara teşekkür etti.

HASTALIĞI NEREDEN KAPTIĞI BİLİNMİYOR

Doktorlar, genç kadının menenjite nasıl yakalandığını henüz kesin olarak belirleyemedi. Enfeksiyonun kaynağına ilişkin farklı ihtimaller değerlendirilirken, Smith'in seyahat sırasında hastalığa neden olan bir mikroorganizmayla temas etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak enfeksiyonun kirli su, yiyecek veya uçak yolculuğundan kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

"BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Sağlıklı beslenmeye ve düzenli spor yapmaya büyük önem verdiğini anlatan genç fenomen, yaşadıklarının ardından hayatının ne kadar hızlı değişebildiğini fark ettiğini söyledi.

Smith, "Bir an sağlıklıydım, dünyayı geziyordum ve hayallerimi yaşıyordum. Sonraki an ise Bali'de beni öldürebilecek bir beyin enfeksiyonuyla yoğun bakım yatağındaydım" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Tedavisinin ardından yeniden yürümeye başlayabildiğini belirten Smith, en büyük isteğinin ülkesine dönerek iyileşme sürecini ailesinin yanında geçirmek olduğunu ifade etti. Genç kadının tedavisi devam ederken, ailesi hafıza sorunlarının kalıcı olmamasını umut ediyor.

TatilDünyaSon Dakika

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