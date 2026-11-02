DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir - Son Dakika
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DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

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DEM Parti\'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
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DEM Parti, 31 Mart seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" çerçevesinde meclise giren üyelerin parti çatısı altına döneceğini açıkladı; karar İstanbul ve Mersin belediye meclislerindeki dengeleri değiştirirken olası bir İBB Başkanvekilliği seçiminde yönetimin el değiştirme ihtimalini doğurdu.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında CHP listelerinden veya ortak iradeyle belediye meclislerine seçilen kendilerine yakın üyelerin bundan sonra siyasetlerine DEM Parti çatısı altında devam edeceğini duyurdu. Alınan bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dağılımını doğrudan etkilerken, olası bir İBB Başkanvekilliği seçiminde belediyenin el değiştirebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

"MECLİS ÜYELERİ PARTİMİZE KATILMA İRADESİ GÖSTERDİ"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, son iki buçuk yılda yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler ve istifaların ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve muhalefet partilerinin tarihi bir başarı elde ettiği yerel seçimlere, metropollerde yaşayan halklarımızın, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılmıştık. Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür."

"İSTANBUL VE MERSİN HALKINA KARŞI..."

Kent Uzlaşısı ile sandıkta ortaya konulan iradeye saygı duyulduğu ifade edilen açıklamanın devamında, meclis üyelerinin bundan sonraki süreçte görevlerini DEM Parti çatısı altında sürdüreceği vurgulanarak şöyle denildi:

"Kent Uzlaşısı, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyimdir. Halkımız, sandıkta kentlerin birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinden yana açık bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye duyduğumuz saygı, bugün attığımız adımda da korunacaktır. Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir. Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."

PEKİ İBB'DE SON DURUM NE? 

İBB Meclisinde CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan üyelerin sayısı 84'e ulaştı. İBB'nin resmi internet sitesindeki üye listesi henüz güncellenmezken, açıklama yapmayan 93 üyenin CHP'de kaldığı esas alınarak yeni bir siyasi dağılım tablosu oluşturuldu.

İBB MECLİSİNDE GÜNCEL ÜYE DAĞILIMI

- AK Parti: 130 üye

- CHP: 93 üye

- Yeni Parti: 84 üye

- MHP: 6 üye

- Bağımsız: 4 üye

- BBP: 2 üye

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    Yorumlar (18)

  • Ali Tokgöz Ali Tokgöz:
    Aaaa. CHP ile Dem parti seçimde ortaklıkmı yapmışlar.Hani herkes yapmadık diyodu. 10 10 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Yapmışlardı yapmışlardı da şimdi akmhp ile ortaklık kurdular:)) 8 3
    uocp4444 New uocp4444 New:
    Yahu CHP ile DEM birbirine yaklasinca terorist oluyorlar. Ancak MHP AKP PKK elebasini gazi meclise davet ediyor, 250 m2 eve yerlestiriyor. terörün son bulmasi icin diyorsunuz. Yahu sizdeki akli kusa taksak kus intahar eder. 50 bin kisi 50 bin kisi. bunu pkk yapti farkinda misiniz 1 3
    Murat DOĞAN Murat DOĞAN:
    aaa keşke apoya villa yapanlara gelsin mecliste konuşsun diyenlere de böyle yazdın mı yazamassınız çünkü ucu dokunur 2 2
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Organize işler bunlar, AkpHdpMhpÖcalan ve diğerleri 12 6 Yanıtla
    êli Kürdi êli Kürdi:
    Aynen 3 1
  • tugkantugkan63 tugkantugkan63:
    millete apocu diyip apocu partinin desteğiyle belediye alanların elinden belediye gidecek desenize :) 8 5 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    hani chp bizim oyumuz diyordu 6 5 Yanıtla
  • ramazan-kayahan1974 ramazan-kayahan1974:
    selo can ne derse arkasındayız 0 4 Yanıtla
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