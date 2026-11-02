Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi - Son Dakika
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Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

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Ahmet Mekin\'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer\'den geldi
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin hakkında ortaya atılan ölüm iddiası ailesini harekete geçirdi. 94 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlara torunu, oyuncu Mekin Sezer’den yanıt geldi. Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin hakkında ortaya atılan ölüm iddiası ailesini harekete geçirdi. 94 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlara torunu, oyuncu Mekin Sezer’den yanıt geldi. Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"DAHA FAZLA YAZMAYIN, YALAN HABER!"

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine ilişkin paylaşımların ardından torunu Mekin Sezer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dedesinin sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız."

Sezer'in açıklamasıyla usta oyuncunun ölümüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

GEÇEN YIL KALÇA KEMİĞİNİ KIRMIŞTI

Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Ahmet Mekin, Mayıs 2025'te yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Hastaneye kaldırılan sanatçı ameliyat edilmiş, tedavisinin ardından taburcu olarak iyileşme sürecine girmişti.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Kurteli olan Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım atan sanatçı, kariyeri boyunca 200'e yakın yapımda rol aldı.

Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Mekin; "Gurbet Kuşları", "Düğün" ve "Kuyucaklı Yusuf" gibi önemli yapımlarda da kamera karşısına geçti. Sinemanın yanı sıra tiyatro ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Ahmet MekinMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    Türk sinemasının unutulmaz,karakter oyuncularından birisi.Rabbim şifa , ve uzun ömür versin. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Yani ünlü olunca ölünülmüyor mu niye ünlülerin ölmesi bu kadar önemli bı şeymiş gibi lanse ediliyor e öldüyse öldü kim ölürse ölsün iki gün sonra unutuluyor er ya da geç hoca selayı verecek 1 0 Yanıtla
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