Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış - Son Dakika
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Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış

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Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış
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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle tanınan Şevket Çoruh, hayatının en zor dönemlerinden birinde kendisine yardım eden ismi açıkladı. Baba Sahne'yi kurarken büyük maddi sıkıntılar yaşadığını anlatan ünlü oyuncu, ustası Müjdat Gezen'in kendisine destek olabilmek için evindeki tabloları bile sattığını söyledi. Aldığı bütün borçları ödediğini belirten Çoruh, "Ona olan vefa borcumu ödeyemem." sözleriyle duygulandırdı.

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro sahnesini kurarken yaşadığı maddi zorlukları ve kendisine uzanan yardım elini yıllar sonra anlattı. Ünlü oyuncunun Müjdat Gezen hakkında yaptığı açıklamalar, sanat dünyasındaki dostluk ve vefanın dikkat çekici bir örneğini ortaya koydu.

HAYATINDA EN ÇOK BORÇ ALDIĞI İSMİ AÇIKLADI

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Başarılı oyuncu, bu kez kariyerinden çok özel hayatında yaşadığı maddi sıkıntılar ve kendisine destek olan isimle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Hayatında en çok borç aldığı kişinin usta sanatçı Müjdat Gezen olduğunu açıklayan Çoruh, Baba Sahne'nin kuruluş sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Maddi açıdan sıkıştığı dönemlerde sık sık Gezen'i aradığını belirten oyuncu, ustasının kendisini hiçbir zaman geri çevirmediğini söyledi. Çoruh, aldığı borçların tamamını ödediğini ancak Gezen'in kendisine gösterdiği fedakarlığı unutmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış

BABA SAHNE İÇİN DEFALARCA YARDIM İSTEMİŞ

Şevket Çoruh, kendi tiyatrosunu kurma hayalini gerçekleştirmeye çalışırken ciddi maddi sorunlarla karşılaştığını anlattı. Özellikle Baba Sahne'nin inşaatı sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntılar, oyuncuyu yakın çevresinden destek istemek zorunda bıraktı. Bu süreçte en büyük desteği Müjdat Gezen'den gördüğünü belirten Çoruh, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Hayatımda en çok borç aldığım insan Müjdat Gezen'dir! Hepsini de ödedim ama aldığım borcun haddi hesabı yoktur. Baba Sahne'nin inşaatını yaparken sürekli onu arardım. 'Yavrum, ne kadar lazım?' diye sorardı. Hayatımda başıma gelen en iyi 10 şeyi saysam biri kesinlikle Müjdat Gezen'dir. İkincisi Savaş Dinçel, üçüncüsü Mustafa Alabora'dır. Baba Sahne açılabildiyse bunda Müjdat Gezen'in çok büyük payı var. Banka kredilerini ödeyemediğimiz zaman kapımızı çalıp para yollayan adamdır. 'Hocam, çalışmıyorsun etmiyorsun, bu paraları nereden bulup yolluyorsun?' diye sorardık. 'Boş ver' deyip evinin duvarındaki tabloları satan adamdı Müjdat Gezen. Ona olan vefa borcumu ödeyemem.”

Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış
Arka SokaklarŞevket ÇoruhMüjdat GezenMagazinSon Dakika

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