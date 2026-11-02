Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Mesut Bayır:

500 de olsa iniyorlar. Daha caydırıcı cezalar gelmesi lazım. Herkes iyi şoför, herkesin acelesi var, herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hata yapmayan için cezaların kaç para olduğunun bir önemi yok. Ama trafikte büyük hatalar çok daha büyük ceza verilmesi gerek diye düşünüyorum.