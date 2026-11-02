Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı

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Sivas Divriği\'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı
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Sivas Divriği\'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim 2026'da kaybolan 11 aylık bebeğin arama çalışmaları 53 gündür sürüyor, ekipler hiçbir ize rastlayamadı. İz takip köpeği ve dronla yürütülen aramalarda sonuç alınamazken, çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı.

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülürken aradan geçen 53 güne rağmen hiçbir ize rastlanılamadı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLU

Sivas'ta 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin (25) 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı. İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi. Kayıp Büşra bebeğe canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı

KARDEŞLERİ, BÜŞRA'NIN ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan; arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler vermişti. Çiftin devlet koruması altına alınan dört çocuğunun, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alınmıştı. Çocukların anlatımlarına göre; olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı
Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin 53 günlük aramasında iz yok, 6 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaDivriğiGüncelSivasBebekAFADSon Dakika

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