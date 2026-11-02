Hatay Antakya\'da komşuların ihbarıyla girilen evde baba ve kızı ölü bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde baba ve kızı yaşadıkları evde ölü bulundu.

Sofular Mahallesi'nde bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenlerine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cansız bedeni otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.