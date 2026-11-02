Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL - Son Dakika
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Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

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Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL
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Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL
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Türkiye'nin birçok şehrinde döner fiyatları 200 ila 300 liraya kadar çıkarken, Kilis'te bir işletme tavuk döner dürümü 30 liradan satıyor. 2008 yılından bu yana dönercilik yapan Ali Karabalık, tüm giderler çıktıktan sonra dürüm başına 5 lira kazandığını belirterek düşük fiyatın sırrını açıkladı. Günlük 800 ila bin dürüm sattıklarını söyleyen Karabalık, 2027 yılında da uygun fiyat politikasını sürdürmeyi hedefliyor.

Dönerin fiyatını duyan vatandaşlar Kilis'teki işletmeye yoğun ilgi gösteriyor. Tavuk döner dürümü 30 liradan satan esnaf Ali Karabalık, düşük kar marjına rağmen satış miktarı sayesinde kazanç sağladığını söylüyor. 

2026 YILINDA 30 LİRAYA DÖNER SATIYOR

Kilis'te döner ustalığı yapan Ali Karabalık, uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 2008 yılından bu yana kendi işletmesini çalıştıran Karabalık, tavuk döner dürümü 30 liradan satışa sunuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde döner fiyatlarının 200, 250 ve 300 liraya kadar yükseldiği bir dönemde bu fiyat, müşterileri şaşırtıyor. İşletmenin önünde döner almak isteyen vatandaşlar sıraya girerken Karabalık, fiyatları düşük tutarak daha fazla satış yapmayı tercih ediyor. Özellikle 2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıran müşterilerin olduğunu belirten esnaf, mevcut fiyatla da kazanç elde edebildiklerini ifade ediyor.

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

"DÜRÜM BAŞINA 5 LİRA KALIYOR"

İşletmesinde üç kişinin çalıştığını belirten Karabalık, elektrik, su, vergi ve personel giderlerini karşıladıktan sonra her dürümden yaklaşık 5 lira kazandığını söyledi. Günlük 800 ila bin dürüm sattıklarını belirten esnaf, yüksek satış miktarı sayesinde işletmesini ayakta tuttuğunu anlattı. Karabalık, kazancına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para."

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

FAHİŞ FİYATLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karabalık, döner fiyatlarının bazı şehirlerde 300 liraya kadar çıkmasını da eleştirdi. Fiyat algısının bozulduğunu savunan esnaf, işletmelerin maliyet artışlarını gerekçe göstererek zam yaptığını ancak maliyetler düştüğünde aynı oranda indirime gitmediğini söyledi. Özellikle döviz kurundaki değişimlere dikkat çeken Karabalık, dolar yükseldiğinde fiyat artıran bazı işletmelerin dolar gerilediğinde fiyatları düşürmediğini ifade etti. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu belirten Karabalık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyatla satış yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

6 KİŞİ 300 LİRAYA DOYUYOR

Kilis'teki işletmeye gelen vatandaşlar, dönerin hem fiyatından hem de lezzetinden memnun olduklarını belirtiyor. Karabalık, bir müşterisinin evde yemek hazırlamanın 400-500 liraya mal olduğunu söylediğini aktararak kendi işletmesinde 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini ifade etti. Uygun fiyatı gören bazı müşterilerin ise yanlış okuduklarını düşünerek dönerin 30 lira mı, yoksa 300 lira mı olduğunu yeniden kontrol ettikleri belirtildi. Bununla birlikte fiyat konusunda farklı görüşler de ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar, Gaziantep'teki fiyatlarla karşılaştırma yaparak 30 lirayı yüksek bulduklarını dile getirdi.

2027 YILINDA DA AYNI FİYATI HEDEFLİYOR

Yaklaşık 18 yıldır dönercilik yapan Ali Karabalık, düşük kar marjı ve yüksek satış miktarına dayanan işletme modelini sürdürmek istiyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu belirten Karabalık, 2027 yılında da 30 liralık döner fiyatını korumayı hedeflediğini söyledi.

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL
TürkiyeEkonomiKilisSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 7jrbdbfwch 7jrbdbfwch:
    aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. bu esnaf aza kanaat ederek hem dua alıyor hem para kazanıyor. 5 0 Yanıtla
    Hanifi Kayhan Hanifi Kayhan:
    inşallah öyle düşünüyordur. 0 0
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Helal arkadas...Bereketin bol olsun 1 0 Yanıtla
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