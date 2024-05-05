Son Dakika Endonezya Haberleri

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- 04.05.2024 Endonezya'da Gitar Atölyeleri: Farklı Türdeki Gitarlara Hayat Veriliyor
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde bulunan Baki nahiyesindeki bir gitar atölyesinde ustalar, titiz cilalama ve üretim çalışmalarıyla farklı türdeki gitarlara adeta hayat veriyor. Baki nahiyesi, yüzlerce gitar zanaatkarının geçimini sağladığı bir gitar sektörü üssü konumunda bulunuyor.
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- 02.05.2024 Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdiğini açıkladı. Marsudi ise, Filistin halkını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
- 01.05.2024 Endonezya'da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda devam eden volkanik faaliyetler sonucu bölgedeki 12 bin kişi için tahliye kararı verildi. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya'ya doğru ilerlerken Endonezya'daki 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu.
- 01.05.2024 Endonezya'nın Mojokerto kenti, Budist figürlerinin yapıldığı heykellerle ünlü
Endonezya'nın Doğu Cava vilayetinde yer alan Mojokerto kenti, Budist figürleri tasvir eden pirinç alaşımdan yapılmış heykellerin ustalığıyla tanınıyor. Şehirdeki atölyeler, nesiller boyunca zanaatkar ailelerden geçen geleneksel yöntemleri kullanarak pirinç alaşımdan yapılan minyatür Buda heykelleri üretiyor.
- 30.04.2024 Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak
Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka ve bulut bilişim için 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Proje kapsamında Endonezya'ya yapay zeka altyapısı, bulut bilişim ve yapay zeka veri merkezleri kurulacak. Ayrıca, bir yıl içinde 2,5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verilecek. Bu yatırım ile Endonezya, yapay zeka konusunda önemli bir eğitimli nüfusa sahip olacak. Türkiye'nin de yapay zeka konusunda benzer yatırımlar çekebilmesi mümkün olabilir.
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- 26.04.2024 TMV, Hong Kong ve Endonezya'da eğitim ve kültür alanlarında anlaşmalar imzaladı
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Hong Kong Eğitim Üniversitesi ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca, Endonezya'da Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine çalışmalar yapacak olan Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi kuruldu. TMV, Asya'da eğitim ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
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- 18.04.2024 Endonezya'da Ramazan Bayramı kutlamaları çamur sörfü yarışıyla renklendi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Pasuruan kentinde düzenlenen geleneksel çamur sörfü yarışı, Ramazan Bayramı kutlamalarının bir parçası oldu. Balıkçılar arasında popüler olan yarış, zamanla her yıl düzenlenen bir törene ve mutluluk ile birlikteliğin paylaşıldığı özel bir yerel etkinliğe dönüştü. Çamurlu arazide gerçekleştirilen yarışma, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
- 18.04.2024 Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
Endonezya'daki Ruang Dağı, Pasifik Ateş Çemberi'nde 5 kez patladı ve 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Patlama sonucu gökyüzü kızıl duman ve alevlerle kaplandı. Yetkililer, büyük patlama sonrasında yanardağın bir kısmının çökmesi ve bunun bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda endişeli. Tehlike seviyeleri, büyük doğal afet korkusuyla en yüksek seviyeye çıkarıldı.
- 18.04.2024 Myanmar Devlet İdare Konseyi, Yeni Yıl affıyla 3.000'den fazla mahkumu serbest bıraktı
Myanmar Devlet İdare Konseyi, geleneksel Myanmar Yeni Yılı'nın ilk günü olan Çarşamba günü 3.000'den fazla mahkumu affetti. Affın insani kaygılara hitap ederken aynı zamanda Myanmar'ın geleneksel Yeni Yıl Günü'nü kutlamak, halka neşe getirmek ve ilgili ülkelerle olumlu ilişkiler geliştirmek amacıyla çıkarıldığı belirtildi. Konsey ayrıca bazı mahkumların cezalarını altıda bir oranında indirdi.
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- 11.04.2024 Guilin ile Endonezya arasındaki yeni hava yolu hattı açıldı
Çin'in güneyindeki Guilin kenti ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı açıldı. İlk uçuşta 168 kişilik bir ziyaretçi grubu Guilin'e getirildi. Bu yeni hava yolu hattının, Guilin'e daha fazla Endonezyalı turist çekmesi ve turizm destinasyonu olarak daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.
- 10.04.2024 Japonya'da Müslümanlar Tokyo Camii'nde Bayram Namazı Kıldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Endonezya gibi farklı ülkelerden gelen Müslümanlar, Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı tarafından kıldırılan namaza yoğun ilgi gösterdi.
- 09.04.2024 Endonezya'da feci trafik kazası: 12 ölü, 2 yaralı
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir otoyolda üç aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, yol kenarına yanaşmak üzere olan bir minibüse arkadan gelen bir otobüs çarptı. Kazada alev alan iki minibüs de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
- 08.04.2024 Deniz Feneri Derneği Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti
Deniz Feneri Derneği, ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurdu, insani yardım malzemeleri ulaştırdı. Dernek, Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yardım çalışmaları yürüttü. Avrupa, Asya ve Afrika'da iftar sofraları kuran dernek, gıda, zekat ve fitre yardımları yaptı. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için gıda, battaniye ve acil insani yardım malzemeleri içeren koliler Mısır üzerinden tırlara yükletilip, Refah Sınır Kapısı'na ulaştırıldı. Deprem bölgelerindeki çocuklara bayramlık hediye veren dernek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan aşevlerinde vatandaşlara iftar ve sahur verdi.
- 07.04.2024 Endonezya Büyükelçisi Ankara'da geleneksel iftar menüsünü yaşatıyor
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Ankara'da Endonezya mutfağının lezzetlerini tanıtarak geleneksel iftar menüsünü yaşatıyor. Purnama, Endonezya ve Türkiye'deki ramazan gelenekleri hakkında bilgi verirken, Endonezya'nın en sevilen tatlısı kolak ve ülkenin ünlü yemeği rendang hakkında da detaylı bilgi verdi.
- 01.04.2024 Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınladı
Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı. Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda. Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı. Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz. Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
- 31.03.2024 Endonezya'da askeri mühimmat deposunda patlama: 130 aile tahliye edildi
Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından 130'un üzerinde aile bölgeden tahliye edildi. Patlama, Cumartesi günü akşam saatlerinde Cakarta'nın doğu sınırından yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesine bağlı Ciangsana köyündeki Jayakarta Bölgesel Askeri Komutanlığı'na ait bir depoda meydana geldi. Patlama sesinin 7 kilometre çapındaki bir alandan duyulduğu bildirildi. Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
- 28.03.2024 Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
Endonezya'nın nüfusu 11 milyonu aşan başkenti Cakarta bataklık alana kurulu olması nedeniyle her yıl 25 santimetre çökerken, parlamentodan radikal bir karar geldi. Ülkenin başkentinin Borneo Adası'na taşınmasına onay verilirken, yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor.
- 22.03.2024 BM: Endonezya'daki tekne faciasında 76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Endonezya açıklarında Arakanlı mültecilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 76 kişinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi. En az 151 kişinin bulunduğu teknedeki 75 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının doğrulanması halinde bu sayının Arakanlıların bu yıl içinde yaşadığı en büyük can kaybı sayısı olacağı kaydedildi.
- 22.03.2024 Endonezya açıklarında Arakanlı mülteci teknesi battı: 76 ölü veya kayıp
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Endonezya açıklarında Arakanlı mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 76 kişi öldü veya kayboldu. Kazada kurtarılan 75 kişi olduğu belirtilirken, ölü sayısının doğrulanması halinde bu, Arakanlıların bu yıl içindeki en büyük can kaybı olacak.
- 20.03.2024 Güney Kore KF-21 testlerine devam ediyor! İlk teslimat 2026'da!
Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21 savaş uçağı, test süreçlerine devam ediyor. 2026 yılında ilk teslimatının yapılması planlanan uçak, F-22 ve F-35 türevi olarak geliştirilmiştir. KF-21'in hafif yapısı sayesinde kritik manevralar yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21'in yer alması muhtemeldir.
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- 19.03.2024 Endonezya'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Evlerini Terk Etti
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde hafta sonu meydana gelen sel felaketi nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Demak bölgesinde sel suları nedeniyle 22.000'den fazla kişi geçici barınaklara sığındı. Selin etkisiyle birçok köy su altında kaldı ve Demak ile Kudus bölgelerini birbirine bağlayan eyalet karayolu kapatıldı. Endonezya'da yağmur sezonunda sel ve toprak kayması gibi afetler sıkça yaşanıyor.
- 18.03.2024 Endonezya'da Kripto Yatırımcı Sayısı 19 Milyona Ulaştı
Endonezya'da kripto para piyasası son yıllarda hızla büyüyor. Şubat ayında kripto para işlem hacmi 1,92 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı ve kayıtlı kripto para yatırımcı sayısı 19 milyona yükseldi. Bu büyüme, Bitcoin fiyatlarının artması ve altcoinlerde yaşanan ralli gibi faktörlerle güçlendi. Ülkenin kripto para düzenleyicisi Bappebti, 2024 yılında 51,28 milyar dolarlık işlem hacmi hedefliyor.
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- 13.03.2024 Endonezya, Kripto Alanında Uluslararası İş Birliğiyle Liderlik Yolunda
Endonezya, Malezya, Singapur ve Dubai gibi ülkelerle iş birliği yaparak kripto para birimi politikası geliştirmede küresel bir lider olma yolunda ilerliyor. Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu (OJK), Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni kripto para birimi düzenlemelerini yayımladı. Bu düzenlemeler, kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki etkisini ele alarak sektörün güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak.
- 12.03.2024 Endonezya'da sel ve toprak kayması: Can kaybı 32'ye yükseldi
Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi. Bin 500 ev, 50'den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldi. 5 bölgede acil durum ilan edildi.
- 11.03.2024 Moskova'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde açtı. Moskova Müslümanları Dini İdaresi tarafından kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetleri başladı. Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Dini Kuruluşlarla İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Yer?min, parlamenterler, Moskova'nın yerel yönetim yetkilileri, dini yetkililer, diplomatlar ve davetliler katıldı. İftar çadırında ilahiler okundu, dini içerikli etkinlikler ve konuşmalar yapıldı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir video gösterimi gerçekleştirildi. İftarın ardından, Ramazan ayı boyunca çadırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Endonezya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri ile Rusya Federasyonu içindeki Müslüman topluluklarına ait iftar programları düzenlenecek.
- 11.03.2024 Endonezya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı
Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26'ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve toprak kaymaları sonucunda 113 hektarlık tarım arazisi ve yaklaşık 700 ev etkilendi.
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- 11.03.2024 Endonezya'da Batik Air Yolcu Uçağında Pilotlar Uyuyakaldı
Endonezya'da Batik Air'e ait bir yolcu uçağının iki pilotu, bir uçuşun ortasında 28 dakika boyunca uyuyakaldı. Uçak kısa süreliğine rotasından saptı ve pilotlar açığa alındı. Batik Air hakkında soruşturma başlatıldı. Uçak, güvenli bir şekilde iniş yaptı. Pilotların sağlık kontrolleri normal çıktı ancak dinlenme kaliteleri belirsiz. Havacılık uzmanları, Batik Air'in mürettebatın dinlenme süresine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
- 11.03.2024 Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kayboldu. Muson yağmurları ve yükselen nehirler, birçok ilçeyi ve şehri sular altında bıraktı. Kurtarma çalışmaları, elektrik kesintileri, hasar görmüş köprüler ve tıkanmış yollar nedeniyle engelleniyor. Sel ve toprak kaymaları sonucu en az 14 ev, 26 köprü, 45 cami ve 25 okul hasar gördü, 13 yol ve iki sulama sistemi yok oldu.
- 11.03.2024 Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
Endonezya'da bir yolcu uçağında yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Cakarta'dan Kenderi'ye giden 153 kişinin bulunduğu uçaktaki iki pilotun yolculuk sırasında yaklaşık yarım saat uyuduğu ortaya çıktı. Pilotların uyumasıyla uçağın rotadan çıktığı ve şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadığı bildirildi.
- 10.03.2024 Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
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- 08.03.2024 Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Kayseri sanayisi hakkında bilgi verildi ve işbirliği olanakları tartışıldı. Kayseri'nin dış ticaret hacmi ve potansiyeli vurgulandı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, enerji, sağlık ve inşaat alanlarında Kayserili firmalarla işbirliği yapabileceklerini belirtti.
- 08.03.2024 Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda Yatırım Fırsatları Görüşüldü
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
- 07.03.2024 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi'ni ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.
- 07.03.2024 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık alanlarında yapılan çalışmaları anlatırken, Büyükelçi Purnama da Kayseri ile ekonomi alanında iş birliğini arttırmak istediklerini belirtti.
- 07.03.2024 Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 11 Ülkede İftar Sofraları Kuracak
Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 'Ramazan berekettir' sloganıyla başlattığı proje kapsamında 11 ülkede iftar sofraları kurmayı amaçlıyor. Dernek, yüz binlerce ihtiyaç sahibine iftar sofraları kurarak, gıda kumanyaları dağıtacak. Kampanya kapsamında dernek, iftarı 130, gıda kumanyasını 900, bayramlık kıyafet bedelini de 850 lira olarak belirledi. Dernek, ramazan kampanyasını Arnavutluk, Bosna Hersek, Kenya, Uganda, Irak, Ukrayna, Endonezya, Filipinler, Azerbaycan, Çad ve Filistin'de yürütmeyi planlıyor. Türkiye'de ise deprem bölgesi ve diğer şehirlerde iftar programları düzenleyecek olan derneğe 'bagis.sadeceinsan.org.tr' internet sitesi üzerinden fitre ve zekat bağışı yapılabilir.
- 04.03.2024 Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen sanatçının sergisi açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.
- 29.02.2024 Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı. İki uçak, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek. C919 ve ARJ21 modelleri, 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi gördü.
- 29.02.2024 Kazakistan'da İslam Hukuku ve Finansı Konulu Konferans Düzenlendi
Maksut Narikbayev Üniversitesi (MNU) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Kazak Hukuku Merkezi ile Astana Uluslararası Finans Merkezi işbirliğinde başkentte düzenlenen konferansta İslam hukuku ve finansının güncel sorunları ele alındı. Konferansa Kazakistan'ın yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Endonezya ve Mısır'dan uzmanlar, akademisyenler ve Astana'daki İslami finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konferansta İslami finansa bakış açısı, İslami bankacılık, serbest faizli para sistemi, İslami tahkim ve arabuluculuğun gelişimi, şeriat ilkelerine göre yatırım gibi konular ele alındı. Konferans kapsamında ayrıca İslam hukukuna ilişkin eserlerin yer aldığı bir sergi düzenlendi.
- 28.02.2024 KBÜ'de Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İslami ilimlerde güncel sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı. Sempozyuma Türkiye, Katar, Nijerya, Yemen, Libya, Suriye, Irak, Fas, Cezayir, Lübnan, Malezya, Mısır, Etiyopya, Endonezya, Burkino Faso ve Mali'den 73 lisansüstü öğrenci katıldı.
- 28.02.2024 Çin Ticari Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı. Uçaklar, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek. COMAC, test uçuşlarının, Çin yapımı ticari uçakların Güneydoğu Asya'daki havalimanları ve güzergahlara uyumluluğunu doğrulamak ve şirketin bu pazardaki araştırmaları için temel oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti. COMAC, Asya Pasifik pazarındaki talebin artmasıyla birlikte bu pazardan istifade etmek için hazırlıklara başlamış durumda.
- 28.02.2024 Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi ilk beş ekonomi arasına girme hedefine ulaşabilir mi?
Endonezya'da devlet başkanının mega projeleri, iş fırsatları yaratırken yerli toplulukların mülkiyet haklarını tehlikeye atıyor. Ülkenin büyüme hedefleri ve nikel rezervleri de tartışmalara neden oluyor. Mega projelerin ekonomik etkileri ve bütçe sorunları da endişe yaratıyor.
- 27.02.2024 Endonezya Büyükelçisi OMÜ Rektörünü Ziyaret Etti
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarette, OMÜ ve Endonezya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu. Büyükelçi Purnama, Endonezya-Türkiye Dostluk Derneği'nin de işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Ünal ise OMÜ'nün Endonezya ile olan ilişkilerini daha da ileriye taşıma niyetinde olduklarını ifade etti.
- 27.02.2024 Endonezya'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Toprak kaymasının sağanak yağışlar nedeniyle tetiklendiği belirtildi. Kurtarma çalışmaları sürerken, yolun da hasar gördüğü ve artçı toprak kaymalarının olabileceği uyarısı yapıldı. Endonezya'da yağmur mevsiminde seller ve toprak kaymaları sıkça yaşanıyor.
- 26.02.2024 Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında dans eden 'aslanlar' ile ışıldayan 'ejderhalar' coşkuyla izlendi. Ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar büyük ilgi gördü.
- 21.02.2024 ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Brunei Sultanlığı büyükelçilerini kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
- 20.02.2024 Yunus Emre Enstitüsü, Osmanlı-Endonezya İlişkileri Sergisi Açtı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan temsilciliği tarafından düzenlenen '5 Asırda Osmanlı-Endonezya İlişkileri' sergisi açıldı. Sergide, Osmanlı ve Endonezya arasındaki ilişkileri yansıtan 110 arşiv belgesi sergilendi. Serginin açılışına Türk ve Endonezyalı yetkililer, tarih meraklıları ve davetliler katıldı. Sergi, yıl boyunca farklı yerlerde sergilenecek.
- 19.02.2024 Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen C919 tipi uçak, Singapur Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirilecek hava gösterisine hazırlanmak üzere prova uçuşu gerçekleştirdi. Hava gösterisine Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Güney Kore'den akrobasi ekipleri de katılacak. Etkinliğe 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.
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- 15.02.2024 Endonezya Seçimlerinde Prabowo Subianto Cumhurbaşkanı Seçildi
Endonezya'nın eski savunma bakanı Prabowo Subianto, resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. İlk sonuçlara göre Subianto oyların yüzde 57'sini aldı. Ancak kesin sonuçların alınması haftalar sürebilir. Subianto'nun liderlik tarzı ve insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle bazıları tarafından eleştiriliyor. Endonezya, coğrafi ve lojistik zorluklar nedeniyle dünyanın en geniş kapsamlı seçimini gerçekleştirdi.
- 14.02.2024 Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Seçildi
Endonezya'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Subianto, zafer konuşmasında tüm Endonezya halkını kucaklayacağını ve sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti. Resmi sonuçların Mart ayında açıklanması bekleniyor.
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- 14.02.2024 Endonezya'da halk genel seçimler için sandık başına gitti
Endonezya'da halk, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri belirlemek üzere oy kullandı. Ülkede 18 siyasi partiden yaklaşık 10 bin aday, 580 sandalyeli ulusal meclis için yarışıyor. İlk sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
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- 12.02.2024 Sahada futbolcunun üzerine yıldırım düştü! Feci şekilde can verdiği anlar kamerada
Endonezya'nın Bandung şehrinde oynanan futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja'nın üzerine yıldırım düştü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda talihsiz futbolcu feci şekilde can verdi.
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- 09.02.2024 Endonezya Büyükelçisi: Filistin Halkının Yanında Olacağız
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye'deki görevine başladığından beri Filistin halkının yanında olacaklarını ve savaşmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi. Büyükelçi Purnama, Türkiye'deki hayatını ve Endonezya-Türkiye ilişkilerini anlattı. Ayrıca, Türkiye'deki misyonunun odak noktasının ekonomi olduğunu ve öğrenci değişim programlarının iki ülke ilişkileri için önemli olduğunu belirtti.
- 05.02.2024 Myanmar ve Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları
Myanmar ve Endonezya'da Çin Yeni Yılı kutlamaları hız kesmeden devam ediyor. Kentlerde Çin'e özgü motiflerle süslemeler ve etkinlikler düzenleniyor. Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, ailelerin bir araya gelerek geçen yılı uğurlaması ve yeni yılı karşılaması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl Ejderha Yılı'nı başlatan Bahar Bayramı 10 Şubat'ta kutlanacak.
- 23.01.2024 Endonezya'da Çin Yeni Yılı için fener süslemeleri üretiliyor
Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan Tengu süsleme atölyesinde, işçiler Çin Yeni Yılı için fener süslemeleri üretiyor. 22 Ocak 2024 tarihinde çekilen bir fotoğrafta, atölyede çalışan işçilerin fener süslemeleri imal ettiği görülüyor.
- 22.01.2024 Endonezya, 2024 yılında Çin'den 1 ila 1,5 milyon turist çekmeyi hedefliyor
Endonezya hükümeti, 2024 yılında Çin'den 1 ila 1,5 milyon turist çekmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl ülkelerine gelen Çinli turistlerin çoğunluğunu gençler oluşturdu ve uzun süreli tatilleri tercih ettiler. Endonezya, turizm getirilerinin eşit dağılımını sağlamak için köylerdeki turizm destinasyonlarını tanıtmaya odaklanıyor. Şu anda 13 havayolu şirketi, Çin ile Endonezya arasında doğrudan uçuşlar düzenliyor.
- 21.01.2024 Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan en aktif yanardağı Merapi'nin patlaması sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu. Patlama sonucunda can kaybı yaşanmazken, çevredeki kasabalarda gökyüzü kül ve gaz bulutlarıyla kaplandı. Ayrıca, Endonezya'da başka iki yanardağ daha faaliyete geçti ve tahliyeler başlatıldı. Bölgedeki 6 bin 500 kişi sığınaklara akın etti. Merapi Yanardağı'nda 2010 yılında yaşanan patlamada 347 kişi hayatını kaybetmişti.
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- 19.01.2024 Endonezya'da Köylüler Devlete Ait Ormanda Durian Hasadına Başladı
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylüler, devlete ait bir ormanda durian hasadına başladı. Köylüler, ağaç dikmelerine izin verilen ancak hiçbirini kesmelerine izin verilmeyen orman bahçesinde durian ve mango yetiştiriyor. Bir köylü, devam eden hasatta bir haftadan kısa süre içinde 300 adetten fazla durian toplandığını ve meyvenin boyutlarına göre satış fiyatının 15.000 rupi (0,96 ABD doları) ile 100.000 rupi (6,4 dolar) arasında değiştiğini belirtti.
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- 17.01.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul ederek, güven mektuplarını aldı. Kabul sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.
- 17.01.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 17.01.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada Büyükelçilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını sunarken, Erdoğan ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını tanıdı. Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı makamında kabul etti.
- 11.01.2024 WinterLegue Convention 2024, dünya futbolunun önemli isimlerini ağırlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Winter League Convention 2024, dünya futbolunun önemli isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden spor profesyonellerinin buluştuğu etkinlik, Antalya'da düzenleniyor. Eski Fransız futbolcu Christian Karembeu, panelde yaptığı açıklamada futbolun farklı kültürleri birleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Endonezya futbolunun gelişimi ve takım sporu stratejilerinde spor biliminin önemi de panelde ele alındı.
- 10.01.2024 Erciyes Üniversitesi'nde Endonezyalı öğrenci için tören düzenlendi
Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören Endonezyalı öğrenci Kemas Raditya Rahman için ERSEM Binası önünde tören düzenlendi. Törene üniversite yetkilileri, Endonezya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu ve öğrencinin ailesi katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciye Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Törenin ardından öğrencinin cenazesi defnedildi.
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