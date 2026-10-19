Endonezya Orman Bakanı, Kalimantan'da 26 kez havadan su bırakıldığını açıkladı - Son Dakika
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Endonezya Orman Bakanı, Kalimantan'da 26 kez havadan su bırakıldığını açıkladı

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Endonezya Orman Bakanı Raja Juli Antoni, Kalimantan'ın orta kesiminde yangınlara 26 kez havadan su bırakıldığını açıkladı. Görüş mesafesi yetersizliği nedeniyle 6 söndürme helikopteri henüz operasyonlara katılamadı.

Endonezya, aylardır süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havadan ve karadan söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Orman Bakanı Raja Juli Antoni, devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Antoni, yangın söndürme çalışmalarının yoğunlaştırıldığını, Kalimantan bölgesinin orta kesimlerinde 26 kez havadan su bırakma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede görev yapmaya hazır 6 yangın söndürme helikopterinin, görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle henüz operasyonlara katılamadığını aktaran Antoni, karadan müdahale çalışmalarının da artırıldığını kaydetti.

Malezya hükümeti, orman ve arazi yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Endonezya'ya 3 helikopter ve 52 personel göndermeyi teklif etti.

Endonezyalı yetkililer, yardımın uygulanmasına ilişkin teknik ve lojistik konuların değerlendirileceğini bildirdi.

Singapur'dan Endonezyalı şirketlere bildirim

Singapur Ulusal Çevre Ajansından (NEA) yapılan açıklamada, Kalimantan'daki yangınlardan kaynaklanan dumanın ülkeye ulaşmış olabileceğine ilişkin bulgular üzerine 3 Endonezyalı şirkete ihtiyati bildirim göndereceği ifade edildi.

Böylece Singapur'un bu kapsamda bildirim gönderdiği Endonezyalı şirketlerin sayısının 10'a yükseleceği belirtilen açıklamada, bildirimde şirketlerin arazilerindeki yangınları söndürmek veya yayılmalarını önlemek için ekip görevlendirmeleri, yakma faaliyetlerini durdurmaları ve yangınların yeniden çıkmasını önlemeye yönelik eylem planları sunmaları gerektirdiği aktarıldı.

Söz konusu bildirimlerin şirketlerin duman kirliliğinden hukuken sorumlu olduklarının tespit edildiği anlamına gelmediği ancak yasal suç unsurlarının oluşması halinde mali yaptırımlara imkan sağlayabildiği kaydedildi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 64 uçak ve 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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