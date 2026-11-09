Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar - Son Dakika
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Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar

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Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar
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Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar
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Endonezya'da bir evin bahçesinde yaklaşık 6 metre uzunluğundaki dev pitonu bulan çocuklar, ölümcül tehlikeye aldırış etmeden yılanı kaydırak olarak kullanmaya başladı. Çocuklardan biri pitonun gövdesine oturarak aşağı doğru kayarken, diğerleri de dev yılanın üzerinde oyun oynadı. Çevredeki yetişkinlerin müdahale etmek yerine o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde kaydedilen görüntülerde, bir evin bahçesinde bulunan dev pitonun çocuklar tarafından oyun aracına dönüştürüldüğü görüldü. Toprak zeminde uzanan yılanın çevresinde toplanan çocuklar, hayvanın tehlikeli olup olmadığına aldırış etmeden oyun oynamaya başladı.

6 METRELİK DEV PİTONU KAYDIRAK YAPTILAR

Görüntülerde çocuklardan birinin pitonun gövdesine oturarak eğimli arazide aşağı doğru kaydığı, diğer çocukların ise yılanın çevresinde dolaşarak oyuna katıldığı görüldü. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda olduğu belirtilen dev yılanın, çocukların üzerine çıkmasına ve gövdesinde hareket etmesine rağmen büyük ölçüde hareketsiz kaldığı dikkat çekti.

MÜDAHALE ETMEK YERİNE KAMERAYA ÇEKTİLER

Çocukların tehlikeli oyununu daha da şaşırtıcı hale getiren ayrıntı ise çevredeki yetişkinlerin tutumu oldu. Görüntülerde yetişkinlerin çocukları yılandan uzaklaştırmak yerine cep telefonlarıyla yaşananları kaydettiği görüldü. Uluslararası basına yansıyan haberlerde, çocukların kaydırak olarak kullandığı pitonun "Abo" adıyla bilindiği belirtildi.

ZEHİRLİ DEĞİL AMA ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Çocukların üzerinde oynadığı yılanın, dünyanın en uzun yılan türlerinden biri olan ağlı piton olduğu değerlendiriliyor. Zehirli olmayan bu tür, avlarını güçlü kaslarıyla sararak kan dolaşımını engelliyor ve etkisiz hale getiriyor. Yetişkin bireyleri 6 metreyi aşabilen pitonlar, insanlara da ciddi zarar verebilecek güce sahip. Uzmanlar, hayvanın hareketsiz durmasının güvenli olduğu anlamına gelmediğini ve özellikle çocukların bu büyüklükteki yılanlarla temas etmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

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    Yorumlar (1)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    bizimkiler evde böcek görse mercimek kadar altlarına yaparlar… 0 0 Yanıtla
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