Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek - Son Dakika
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Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

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Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet\'ten görülebilecek
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Raporu'nda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubesinden mi, mobil uygulamadan mı yoksa internet bankacılığından mı yaptıklarını rapor üzerinden görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişilere yönelik kredi bilgileri de genişletilirken, güncellenen rapora e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

Bankalardaki kredi ve finansal yükümlülüklere ilişkin bilgilerin yer aldığı Risk Merkezi Raporu'nun kapsamı genişletildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan güncellemeyle bireysel ve ticari müşterilerin erişebileceği bilgilere yeni ayrıntılar eklendi.

KREDİ BAŞVURUSUNUN NEREDEN YAPILDIĞI GÖRÜLECEK

Yeni uygulamayla bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini öğrenebilecek.

Başvurunun banka şubesinden, mobil bankacılık uygulamasından veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığı bilgisi Risk Merkezi Raporu'nda yer alacak.

TİCARİ KREDİLERE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER EKLENDİ

Güncelleme kapsamında gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin kredi bilgilerine yönelik yeni bir bölüm de oluşturuldu.

Rapora, "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" başlığı eklendi.

Bu bölümde ilgili kredinin bulunduğu bankanın adı ve eksik belgeye ilişkin dönem bilgisi görüntülenebilecek.

RİSK MERKEZİ RAPORU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar ve ilgili işletmeler, güncellenen Risk Merkezi Raporu'na Türkiye Bankalar Birliği'nin riskmerkezi.org internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Rapora ayrıca e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebilecek.

Türkiye Bankalar BirliğiE-DevletGüncelBankaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek - Son Dakika
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