Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Endonezya'da evlilik hazırlığı yapan 24 yaşındaki Selviana Ambu Kaka, nehirde çamaşır yıkadığı sırada timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki timsahın genç kadını suya sürüklediği anlara nişanlısı Fabianus Dowa ve yanlarındaki aile yakını tanık oldu. Düğün hazırlıkları için memleketine dönen genç kadının, 30 Ekim'de nişan töreni yapması planlanıyordu.

NEHİRDE ÇAMAŞIR YIKARKEN SALDIRIYA UĞRADI

The Sun'ın haberine göre olay, 23 Ekim'de Endonezya'nın Sumba bölgesindeki Bondo Kodi Nehri'nde meydana geldi. Selviana Ambu Kaka, nişanlısı Fabianus Dowa ve nişanlısının kız kardeşi Imelda ile birlikte nehir kenarında çamaşır yıkayıp yıkanırken timsahın saldırısına uğradı.

Genç kadının nehre sırtı dönük olduğu sırada aniden ortaya çıkan timsahın, sol bacağından ısırarak kendisini suya çektiği belirtildi. Nişanlısı ve yanındaki aile yakını, genç kadını kurtarmaya çalışsa da saldırıyı engelleyemedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Saldırının ardından yakınlarına haber veren Fabianus ve Imelda'nın çağrısıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Yerel halk ve güvenlik ekipleri, genç kadına ulaşmak için nehir çevresinde arama yaptı.

Arama sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen timsah da bulundu. Köylüler, ağı kullanarak yakaladıkları hayvanı kıyıya çıkardı ve öldürdü.

CANSIZ BEDENİ ERTESİ SABAH BULUNDU

Selviana'nın cansız bedeni, saldırının yaşandığı yerin yaklaşık 30 metre uzağında, 24 Ekim sabahı saat 06.00 sıralarında bulundu. Vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre genç kadının nehirde bulunduğu sırada timsah saldırısına uğradığını bildirdi. Cenazesi, defin hazırlıkları için nişanlısının ailesinin yaşadığı Waikaninyo köyündeki eve götürüldü.

EVLİLİK HAZIRLIĞI İÇİN MEMLEKETİNE DÖNMÜŞTÜ

Jakarta'da çalışan Selviana'nın, geleneksel evlilik hazırlıklarına katılmak için memleketine saldırıdan yalnızca üç gün önce döndüğü öğrenildi. Genç kadının, Fabianus Dowa ile 30 Ekim'de resmî nişan töreni yapması planlanıyordu.

Olay günü damat adayının ailesinin, başlık parasının ödenmesinin ertelenmesi konusunu görüşmek üzere Selviana'nın ailesini ziyaret ettiği belirtildi. Görüşmenin ardından çiftin nehre gitmeye karar verdiği aktarıldı.

Yetkililer, timsahların yaşam alanı olarak bilinen Bondo Kodi Nehri çevresinde yaşayanları su kenarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.