Endonezya'da Cumhurbaşkanı Subianto'yu dinleme iddiasıyla 3 polis gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Subianto'yu dinleme iddiasıyla 3 polis gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile devlet yetkililerini yasa dışı dinledikleri şüphesiyle üst düzey 3 polis yetkilisi gözaltına alındı. Soruşturmada 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konuldu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu yasa dışı dinledikleri şüphesiyle üst düzey 3 polis yetkilisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, düzenlediği basın toplantısında, üst düzey 3 polis yetkilisinin yasa dışı dinleme, izinsiz elektronik sistemlere erişme ve elektronik verileri silme suçlamalarıyla soruşturulduğunu belirtti.

Şüphelilerin Cumhurbaşkanlığı ve emniyet birimlerinde görev yaptığını kaydeden Safrudin, zanlıların Ulusal Polis Genel Müdürlüğüne bağlı gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

Safrudin, "Şüphelilerin, Endonezya Cumhurbaşkanı'nın, devlet yetkililerinin, siyasi kişilerin, medya mensuplarının, toplum liderlerinin, sivil toplum kuruluşu aktivistlerinin ve iş adamlarının telefon numaralarına usulüne aykırı veya yasa dışı dinleme eylemleri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında, delil olarak 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konulduğunu bildiren Safrudin, bazı telefonların doğrulama yapılmadan "yasal dinleme yönetim sistemine" işlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Cep TelefonuEndonezyaGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi Hepsi hastanelik oldu Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
21:31
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
19:35
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 21:54:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Endonezya'da Cumhurbaşkanı Subianto'yu dinleme iddiasıyla 3 polis gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android