İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı! - Son Dakika
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İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!

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Çağdaş sanatın tanınan isimlerinden Canan Tolon'un İngiltere'deki sergisi için hazırladığı eserler gümrük engeline takıldı. Gümrük memurlarınca "şüpheli" bulunan heykeller balyozla parçalanırken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çağdaş heykel sanatının tanınan isimlerinden Canan Tolon'un Londra'da düzenlenecek sergisi için İngiltere’ye gönderdiği heykeller, gümrükte "şüpheli" bulunarak balyozla parçalandı. Yaşadığı skandalı sosyal medya hesabından duyuran Tolon, eserlerinin tahrip edildiğini ve kullanılan metal armatürlere el konulduğunu açıkladı.

"SERGİYE GİDECEK HEYKELLERİMİ BALYOZLA PARÇALADILAR"

Sanatçı Canan Tolon, Londra'daki sergisi için hazırladığı eserlerin İngiltere gümrük görevlileri tarafından zarar gördüğünü belirtti. Yaşananlara tepki gösteren Tolon, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ŞÜPHELİ diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el konuldu."

İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!

GEREKÇE HENÜZ AÇIKLANMADI

Tolon'un açıklamasına göre eserlerin tahrip edilmesinin yanı sıra içinde yer alan metal armatürlere de prosedür gerekçe gösterilerek el konuldu. Ancak heykellerin hangi somut gerekçeyle şüpheli sınıfına sokulduğu ve müdahalenin hangi mevzuat kapsamında yapıldığına dair resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!

25. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ

Çalışmalarını Türkiye ve ABD'de sürdüren Canan Tolon; göç, yıkım, zaman ve hafıza temalarını işlediği yapıtlarıyla çağdaş sanatın öne çıkan temsilcileri arasında yer alıyor. Sanatçı, son olarak 25. Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülmüştü.

İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!
Canan TolonİngiltereGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • iskender karagøz iskender karagøz:
    Türkiye basit bayağı bir 3. dünya ülkesi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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