Endonezya\'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang\'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang'da şiddetli yağışlar sele neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kurtarma ekipleri, Padang kentinde sel sularında mahsur kalan bölge sakinlerini tahliye etti.
PADANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kurtarma ekipleri, sel sularında mahsur kalan bölge sakinlerini tahliye etti.
Kaynak: Xinhua
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