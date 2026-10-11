Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Husilerin Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Husilerin dün havalimanına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Guterres, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Bu tür saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, taraflara saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralıların sayısının ise 309'a yükseldiğini açıklamıştı.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN’I FÜZE VE İHA’LARLA HEDEF ALIYOR

Yemen’de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor. İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan’ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

YEMEN’DE İÇ SAVAŞ 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasıyla başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.