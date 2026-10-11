Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik ibrazının zorunlu hale getirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından yeni bir değerlendirmede bulundu. Memişoğlu, önceliklerinin 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışını önlemek olduğunu belirterek kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik ibrazının zorunlu hale getirileceğini duyurmasının ardından NSosyal hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Tütün ürünlerinin yol açtığı zararlara dikkat çeken Memişoğlu, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı açıklamada, tütün kullanımının yalnızca bireysel bir tercih olmadığını, toplumun tamamını etkileyen ortak bir yük oluşturduğunu belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Sigara satışlarında kimlik kontrolüne ilişkin açıklamaların ardından oluşan soru işaretlerine değinen Bakan Memişoğlu, düzenlemenin öncelikli amacının çocukları korumak olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

ELEKTRONİK SİSTEMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, tütün ürünlerinin satışında yaş doğrulamasını sağlayacak farklı yöntemler üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması, mahremiyetin gözetilmesi ve uygulama kolaylığı sağlanması amacıyla elektronik sistemler dahil çeşitli seçenekler değerlendiriliyor. Yeni kanun taslağı ve ilgili mevzuatın da bu doğrultuda ele alındığı belirtildi.

SİGARA İÇMEYENLERİN TEMİZ HAVA HAKKINA VURGU

Sigara kullanmayan milyonlarca vatandaşın hassasiyetlerini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini ifade eden Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelede temel hedeflerinin başta gençler olmak üzere toplumun tamamını tütünün zararlı etkilerinden korumak olduğunu belirtti.

Daha sağlıklı ve rahat nefes alınabilen bir Türkiye oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Memişoğlu, açıklamasını "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." sözleriyle tamamladı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN İTİRAZ GELDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun duyurduğu düzenlemeye karşı çıkmıştı. Sigaranın zararlarının herkes tarafından bilindiğini belirten Saral, bunun vatandaşlardan kimlik numarası istenmesini haklı kılmayacağını savunmuştu. Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir."

"MAHREMİYET ENDİŞESİ DOĞURACAK KARARLAR"

Ayrıca Oktay Saral, düzenlemenin kişisel mahremiyet açısından yeniden ele alınması gerektiğini belirtmişti. Vatandaşların aklında soru işaretleri oluşturabilecek kararların alınmadan önce dikkatle değerlendirilmesini isteyen Saral, şunları söylemişti: "Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadeleri de yer almıştı. Saral, vatandaşların tepkisini çekebilecek kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ek bir yük getirmemesi gerektiğini belirtmişti: "Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir."