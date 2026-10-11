Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
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Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

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Çin'de karısının kendisini aldattığını öğrenen adam, iş seyahatine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra polis eşliğinde geri dönerek kapıyı kırıp baskın yapan adamın hamlesiyle olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, kadını sadakatsizlik nedeniyle ağır kusurlu bularak nafaka talebini reddetti ve kocaya yüklü miktarda tazminat ödenmesine karar verdi.

Çin'de eşinin kendisini aldattığını öğrenen adam, karısına iş seyahatine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra polis eşliğinde eve geri dönen adam, kapıyı kırarak baskın yaptı.

İŞ SEYAHATİNE GİDİYORUM DEDİ, POLİSLE GERİ DÖNDÜ

Karısının kendisini aldattığını öğrenen adam, durumu ortaya çıkarmak için iş seyahatine çıkacağını söyledi. Evden ayrıldıktan sonra polisle birlikte geri dönen adam, kapıyı kırarak içeri girdi. Baskın anları kameraya yansıdı.

MAHKEME KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Olayın ardından görülen boşanma davasında mahkeme, sadakatsizlik nedeniyle kadının ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kadının nafaka talebi reddedilirken kocaya yüklü miktarda tazminat ödenmesine karar verildi.

Çin Halk CumhuriyetiPolisDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Boşan sonra ne yaparsan yap aldatmak ne kadar pislik bi durum ya… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
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