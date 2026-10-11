Türkiye\'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), toplam finansal varlıklarının dağılımı ve tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'ndaki (HPH) yatırımlarının son durumuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

FONDAKİ RİSK SEVİYESİ 1/7 OLARAK BELİRTİLDİ

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mopaş'ın toplam finansal varlıkları yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 20,4'ü, tasfiye sürecine giren Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda değerlendiriliyor. Açıklamada, söz konusu fonun ilan edilen risk değerinin 1/7 olduğu ve bu değerle en düşük risk kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Mopaş'tan KAP'a bildirilen açıklama

HUKUKİ VE İDARİ SÜREÇLER TAKİP EDİLİYOR

Mopaş, tasfiye sürecindeki fonda bulunan anapara ve birikmiş getirilerin sorunsuz şekilde tahsil edilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli hukuki ve idari işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi.

Şirket, geri ödeme ve tasfiye işlemlerinin yürürlükteki mevzuat ve resmi prosedürler doğrultusunda takip edildiğini kaydetti.

"TİCARİ FAALİYETLER VE OPERASYONLAR ETKİLENMEDİ"

Mopaş, güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit üretme kapasitesi ve diğer finansal varlıklarının desteğiyle ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.

Şirket, HPH fonundaki tasfiye sürecinin mevcut operasyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığını ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde aksama yaşanmadığını vurguladı.

Ayrıca tasfiye ve geri ödeme sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.