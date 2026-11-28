Behlül Kaçar:

Umarım çocuklarımız en kısa zamanda sağ salim bulunurlar. GSM operatörlerinden vergi almasını bilen devlet, iletişim altyapısının da gereğini yerine getirmeli. Turistik bir bölgede telefon sinyalinin alınamaması kabul edilebilir bir durum değil. Ülkenin her yerinde ayrı bir sorun, her alanda ayrı bir ihmal var. Liyakatten uzak, sorumluluk almayan insanların görev başında olduğu bir düzende ne yazık ki gündemimiz hep sorunlarla dolu. Devlet yönetmek makam sahibi olmak değil, en savunmasız vatandaşının bile güvenliğini sağlayabilmektir. Fatma olayı da tarihin kara lekesi olarak hep kalacaktır.