Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar - Son Dakika
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Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

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Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
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Tayland'da yaşayan 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın lüks villasına silahlı ve maskeli kişiler tarafından baskın düzenlendi. Aslan ve evdeki temizlik görevlisini darbedip kelepçeleyen saldırganlar, kripto para, nakit para, Rolex saatler ve cep telefonlarından oluşan 54 milyon lirayı aşkın serveti gasbetti. Soygunun ardından 6 saat içinde ülkeden kaçtıkları belirtilen 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılırken yakalanmaları için Interpol üzerinden çalışma başlatıldı.

Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın lüks villası, silahlı bir çete tarafından soyuldu. Saldırganlar, iş insanını ve evdeki temizlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra milyonlarca liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı.

GECE YARISI VİLLAYA GİRDİLER

Olay, 6 Ekim gecesi saat 03.30 sıralarında Chon Buri eyaletine bağlı Bang Lamung bölgesindeki Nong Prue kasabasında meydana geldi.

Siyah kıyafetli, yüzleri maskeli ve silahlı üç kişi, Türk iş insanının yaşadığı lüks villaya zorla girdi.

Saldırganlar, Kutay Aslan ile evde çalışan Myanmar uyruklu temizlik görevlisini darbettikten sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

54 MİLYON LİRAYI AŞAN VURGUN

Silahlı saldırganlar, tehdit ettikleri iş insanının 824 bin dolar değerindeki Tether (USDT) kripto parasını ele geçirdi.

Çete ayrıca 210 bin baht nakit para, beş Rolex marka saat ve dört cep telefonunu da alarak villadan uzaklaştı.

Çalınan para ve değerli eşyaların toplam değerinin 37 milyon bahtı, yaklaşık 54,32 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

SOYGUNDAN SONRA ÜLKEDEN KAÇTILAR

Soygunun ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tayland polisi, şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırganların kullandığı araç, Jomtien Soi 9 bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Araçta inceleme yapan ekipler, kar maskeleri, eldivenler, kıyafetler ve alüminyum merdivenin de aralarında bulunduğu 14 parça delil topladı.

Şüphelilerin soygundan sonraki altı saat içerisinde ülkeden kaçtıkları belirtildi.

5 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tayland polisi, güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra tanık ifadelerini, GPS verilerini, araç ve konaklama kiralama kayıtlarını ve göçmenlik bürosu bilgilerini inceleyerek beş şüphelinin kimliğini tespit etti.

Araç ve ev kiralama işlemlerini organize ettiği belirlenen 38 yaşındaki Dong Ping ile Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31) hakkında Pattaya Eyalet Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler hakkında gece vakti silahlı soygun, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamaları yöneltildi.

Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

İNTERPOL DEVREYE GİRİYOR

Şüphelilerin yakalanması için uluslararası düzeyde çalışma başlatan Tayland polisi, Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlandığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, "Şüphelilerin adalete teslim edilmesi için Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon halindeyiz ve şahısların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli tüm yasal prosedürleri başlattık." ifadelerini kullandı.

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