Vincenzo Montella'dan duygusal veda - Son Dakika
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Vincenzo Montella'dan duygusal veda

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Vincenzo Montella\'dan duygusal veda
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A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Vincenzo Montella, Türkiye'ye veda etti. Montella, Türkiye'nin teknik direktörlüğünü yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, ''Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım'' dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda 2023 yılından bu yana devam eden Vincenzo Montella dönemi sona erdi. 

VINCENZO MONTELLA'DAN VEDA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), devam etmeme kararı aldığı İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. 

''BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU''

Her güzel hikayenin bir sonu olduğunu ancak bazı yolculukların, futbolun çok ötesinde izler bıraktığını söyleyen Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. 

Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. 

Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak."

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