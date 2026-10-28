Bursa\'da Malezyalı ve Endonezyalı acentelerle B2B turizm görüşmeleri yapıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Malezya ve Endonezya'dan gelen seyahat acentelerinin temsilcileri Bursa'yı gezdi.

Bir otelde düzenlenen ikili iş görüşmelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa turizminin gelişmesi için önemli bir toplantı ve etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bursa'nın kültür, inanç ve kış turizmi açısından önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Özer, "Malezya ve Endonezya'dan gelen seyahat acenteleri için İstanbul ve Bursa merkezli olmak üzere tanıtım programı yapılıyor. Misafirler, Bursa'yı, Uludağ'ı, İznik'i ve merkezi gezdiler, deneyimlediler. Gastronomi, termalden istifade ettiler." diye konuştu.

Özer, B2B toplantısında, Malezya ve Endonezya'dan gelen seyahat acenteleri yetkililerinin Bursa'daki otelciler ve seyahat acenteleri yetkilileriyle buluşacağını, ilişkilerin geliştirilmesi için yollar aranacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile turizm yetkilileri katıldı.