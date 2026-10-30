Dışişleri Bakanı Fidan, Georgia'da Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Georgia'da Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Georgia\'da Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 toplantısı için geldiği ABD'nin Georgia eyaletinde Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'nin Georgia eyaletinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA
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