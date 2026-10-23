Prabowo, yangınlara karışan yabancı şirketlerin ruhsatını iptal edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Prabowo, yangınlara karışan yabancı şirketlerin ruhsatını iptal edeceğini açıkladı

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Prabowo, yangınlara karışan yabancı şirketlerin ruhsatını iptal edeceğini açıkladı
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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, orman ve arazi yangınlarına karışan yabancı sermayeli şirketlerin ruhsatlarının iptal edileceğini söyledi. Prabowo, bazı şirketlerin sık sık ihlal yaptığını, birinin 19 yangınla bağlantılı olabileceğinden şüphelenildiğini belirtti.

CAKARTA, 23 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, sık sık kural ihlalinde bulunan ve orman ile arazi yangınlarına karıştığı tespit edilen yabancı sermayeli şirketlerin faaliyet ruhsatlarının iptal edileceğini söyledi.

Prabowo perşembe günü yaptığı açıklamada, arazi yönetimi ve yangın önleme yönetmeliklerini ihlal ettiği düşünülen şirketler hakkında soruşturma yürütüldüğünü ve ilk bulgulara göre bazı şirketlerin sık sık ihlalde bulunduğunun belirlendiğini belirtti.

Bir şirketin 19 kadar orman yangını vakasıyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenildiğini kaydeden Prabowo, "Kuralları kim ihlal ediyorsa ruhsatı hemen iptal edilecek. Bu konuda hiç tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Soruşturma geçiren bazı şirketlerin yabancı sermayeli olduğuna dikkat çeken Prabowo, bu şirketlerin isimlerinin zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi.

Prabowo, Endonezya'da faaliyet gösteren şirketlerin, geldikleri ülke neresi olursa olsun çevreye verdikleri zarardan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Prabowo, ormanların ve plantasyonların sorumlu biçimde yönetilmesi ve yerel topluluklara fayda sağlaması için doğal kaynak yönetimine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua
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