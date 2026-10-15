Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü, dünya şampiyonu Balk\'ı hastanede ziyaret etti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Endonezya'da rahatsızlanmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyerek dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Erkan Balk'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirildi. Eskişehir'den milli sporcu Erkan Balk, şampiyonaya katıldı. Rahatsızlanmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Balk, dünya şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, tedavisi devam eden Erkan Balk'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Kalın, Balk'a acil şifalar dileyip, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.