Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var - Son Dakika
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Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

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Türkiye, Suudi Arabistan\'a asker gönderecek mi? MSB\'den açıklama var
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Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a olası asker gönderilmesi sürecinin Anayasa ve mevzuat doğrultusunda TBMM'nin yetkilendirmesiyle yürütüleceğini, katkının kapsamının ise Suudi Arabistan'ın talepleri ve sahadaki ihtiyaçlara göre belirleneceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin Anayasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

TBMM ONAYI VE YETKİLENDİRME ŞART

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yurt dışına gönderilmesi için Meclis onayının şart olduğu vurgulanarak, "Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir" denildi.

KAPSAM TALEPLERE VE SAHA İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Sağlanacak askeri desteğin sınırlarına ilişkin esasların henüz netleşmediği belirtilen açıklamada, katkının kapsamının Suudi Arabistan'ın talepleri, harekat ihtiyaçları ve iki ülke arasındaki mutabakata göre şekilleneceği ifade edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir.

Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır."

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Milli Savunma BakanlığıSuudi ArabistanTürkiyeGüncelMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    bizim askerimiz Arabistan ın korumalığını yapamaz,eğerki Arabistan ın korumaya ihtiyacı var ise israilden,abd den koruma talep etsin,bizim iran ile sorumuz yok,durduk yere düşman kazanmak istemiyoruz, çok isteyen gider abd,israil maşalığı yapabilir,Yüce Türk ordusu birilerinin emir eri olmadı,olamaz!!!! 24 3 Yanıtla
    traderdemircan54 traderdemircan54:
    Devlet aklı günü kurtarmak ve siyasi propaganda ile çalışmaz.Uzun vadeye yayılır. 2 6
    ilhan kan ilhan kan:
    şehit cenazeleri mi gelecek? Ayrıca Yemen Müslüman 8 0
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Zaten asker felan gitmiyor da... Sen İran ın Suriye de YPG devleti kurulmasına destek verdiğini ABD nin Irak ı işgalinde ABD ye yardım ettiğini bilmiyorsun tabii 1 0
    Münir pekel Münir pekel:
    Yılbaşı ertesi Galata köprüsünde bi yürüyüş üstüne iki üç kahveciye saldırı hepsini unutturur alimallah 1 0
  • Atacan Atasoy Atacan Atasoy:
    Türk askeri o kadar değersiz mi ? bence Türk askeri sadece vatanını korumalı 21 1 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    Niye 1 tane muslumani kabeyi Allahin evini ziyaret icin almiyolar sikisinca mekke ittifaki diyolar yazzik 7 1 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    onca hacı Dubai de tatil mi yapıyor? 0 0
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Türkiye mazlum Yemen'le abd işbirlikçi Suud arasında bu haksız savaşı durdurmak için çalışmalıdır. Ülkemize yakışan budur. 6 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    gazzeye kılınınkıpırdatmayana asker göndermeyelim. 6 0 Yanıtla
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