Türkiye, Suudi Arabistan\'a asker gönderecek mi? MSB\'den açıklama var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin Anayasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

TBMM ONAYI VE YETKİLENDİRME ŞART

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yurt dışına gönderilmesi için Meclis onayının şart olduğu vurgulanarak, "Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir" denildi.

KAPSAM TALEPLERE VE SAHA İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Sağlanacak askeri desteğin sınırlarına ilişkin esasların henüz netleşmediği belirtilen açıklamada, katkının kapsamının Suudi Arabistan'ın talepleri, harekat ihtiyaçları ve iki ülke arasındaki mutabakata göre şekilleneceği ifade edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir.

Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır."