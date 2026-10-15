Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından yüzlerce araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü. Kaporta, mekanik ve elektronik aksamlarında ciddi tahribat meydana gelen birçok otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların bir kısmı doğrudan perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar için kasko süreçleri başlarken uzmanlar, sel mağduru sürücülere hayati uyarılarda bulundu.

HASAR BİLDİRİMİ İÇİN 5 GÜNLÜK SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Araçlarında sel kaynaklı zarar oluşan vatandaşların hukuki ve finansal haklarını kaybetmemesi için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Mevzuat gereği kasko şirketlerine hasar bildiriminin en geç 5 gün içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Ekspertiz incelemelerinin aksamaması ve tazminat sürecinin hızlıca başlaması için vakit kaybetmeden sigorta şirketleriyle iletişime geçilmesi isteniyor.

POLİÇENİZDEKİ "SEL VE SU BASKINI" TEMİNATINI KONTROL EDİN

Kasko poliçeleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere 4 ana grupta sunuluyor. Selden zarar gören bir aracın onarım veya perte ayırma bedelinin karşılanabilmesi için poliçe metninde "sel ve su baskını" teminatının yer alıp almadığı mutlaka teyit edilmeli.

KESİNLİKLE MARŞA BASMAYIN: 600 BİN LİRALIK EKSTRA MASRAF

Sular altında kalmış bir araca yapılabilecek en büyük yanlışın kontağı çevirmek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, sürücüleri bekleyen büyük riski şöyle sıralıyor: