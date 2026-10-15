Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir - Son Dakika
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Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

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İstanbul'da sağanak yağış sonrası sular altında kalan yüzlerce araçta ağır hasar oluşurken uzmanlar araç sahiplerini uyardı. Kasko bildirimi için 5 günlük sürenin işlediğini hatırlatan uzmanlar, sel suyuna batan araca marş basılması durumunda en az 600 bin liralık ekstra masraf çıkabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından yüzlerce araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü. Kaporta, mekanik ve elektronik aksamlarında ciddi tahribat meydana gelen birçok otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların bir kısmı doğrudan perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar için kasko süreçleri başlarken uzmanlar, sel mağduru sürücülere hayati uyarılarda bulundu.

HASAR BİLDİRİMİ İÇİN 5 GÜNLÜK SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Araçlarında sel kaynaklı zarar oluşan vatandaşların hukuki ve finansal haklarını kaybetmemesi için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Mevzuat gereği kasko şirketlerine hasar bildiriminin en geç 5 gün içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Ekspertiz incelemelerinin aksamaması ve tazminat sürecinin hızlıca başlaması için vakit kaybetmeden sigorta şirketleriyle iletişime geçilmesi isteniyor.

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

POLİÇENİZDEKİ "SEL VE SU BASKINI" TEMİNATINI KONTROL EDİN

Kasko poliçeleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere 4 ana grupta sunuluyor. Selden zarar gören bir aracın onarım veya perte ayırma bedelinin karşılanabilmesi için poliçe metninde "sel ve su baskını" teminatının yer alıp almadığı mutlaka teyit edilmeli.

KESİNLİKLE MARŞA BASMAYIN: 600 BİN LİRALIK EKSTRA MASRAF

Sular altında kalmış bir araca yapılabilecek en büyük yanlışın kontağı çevirmek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, sürücüleri bekleyen büyük riski şöyle sıralıyor:

  • Suya batan bir araçta marşa basılması, suyun direkt olarak piston yuvalarına dolmasına sebep oluyor. Bu durum motorun tamamen indirilerek rektefiye edilmesini veya araca sıfır "sandık motor" takılmasını zorunlu kılıyor. Sırf bu hata yüzünden araç sahibine en az 600 bin liralık ekstra bir tamir faturası çıkabiliyor.
  • Hasarlı otomobil olduğu yerde kesinlikle çalıştırılmamalı, doğrudan çekici yardımıyla en yakın yetkili veya özel servise nakledilmelidir.
  •  Sel suyuna maruz kalan araç elektrikli ise sistemde yaşanabilecek olası bir kaçak nedeniyle yüksek akıma kapılma tehlikesi bulunuyor. Bu tür araçlara yetkisiz kişilerin temas etmemesi gerekiyor.
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