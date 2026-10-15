Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Villa Park'ta yaşanan hezimetin ardından sarı-lacivertli takımın performansı sert eleştirilerin hedefi oldu. Nihat Kahveci, Bülent Uygun, Ümit Özat, Emre Bol ve Sinan Engin, karşılaşmanın ardından yaptıkları açıklamalarla yenilgiye tepki gösterdi.

FENERBAHÇE İNGİLTERE'DE DAĞILDI

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 12. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle geriye düştü. Nicolas Jackson'ın 31 ve 39. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da rakibine karşılık veremedi.

Ross Barkley'nin 68. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada attığı gollerle fark beşe çıkarken, 90. dakikada Tammy Abraham skoru 6-0 olarak belirledi. Deplasman tribünündeki Fenerbahçeli taraftarlar, beşinci golün ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

NİHAT KAHVECİ: BU KADAR LAUBALİ FUTBOL OLMAZ

Fenerbahçe'nin yaptığı hatalara dikkat çeken Nihat Kahveci, sarı-lacivertli futbolcuların performansını şu sözlerle eleştirdi:

"Sahada inanılmaz bir tablo vardı! Resmen Fenerbahçe 5 asist yaptı, Aston Villa 6 gol attı! Bu kadar basit hatalar, bu kadar laubali futbol olmaz ya!"

BÜLENT UYGUN: SAHADAN SİLİNDİ

Bülent Uygun da Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbola tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Biz oyunculara ‘Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın’ dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor."

ÜMİT ÖZAT: BİR 6-0 DA BİZİM TARİHİMİZE YAZILDI

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat ise Galatasaray'a karşı yıllardır yapılan 6-0 göndermelerini hatırlatarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ya; 6-0'ın da bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Sabah akşam Galatasaray'a ‘6-0, 6-0, 6-0’ diyorduk; döndü geldik, bir 6-0 da bizim tarihimize yazıldı. Yarın Galatasaray'a desen ki ‘6-0’, desen ‘siz kendinize bakın’ diyecekler."

EMRE BOL: FENERBAHÇE'Yİ REZİL ETTİN

Emre Bol, alınan ağır yenilginin ardından sert açıklamalarda bulundu. Takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını eleştiren Bol, Romelu Lukaku'nun durumunu da gündeme getirdi:

"Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne soktun da ne oldu? Fenerbahçe'yi rezil ettin! Başkan, ligde sekizinci haftaya giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha oynayacaksın. Lukaku ne zaman kendine gelecek abi? Bir ara kendine gelecek mi artık?"

SİNAN ENGİN'DEN LUKAKU'YA AĞIR SÖZLER

Sinan Engin ise eleştirilerinin odağına Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu aldı. Deneyimli yorumcu, futbolcunun fiziksel durumunu ve Fenerbahçe'nin hücum hattındaki eksikliklerini sert sözlerle eleştirdi.

"Lukaku bir utan! Kendini görmüyor musun, seyretmiyor musun? Kardeşim 18'den sonra yemek yeme diyorum, kilo alıyorsun. Bir tane diyetisyen tut, kendine özel bir spor hocası tut. Lukaku bu kadar golü nasıl atmış? Acaba doğru Lukaku mu geldi? Bizi kandıramazsınız."

Engin, Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasını da eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne'den dışarı hafif çıktığın zaman dersimizi veriyorlar. Türk takımları averaj takımları olmaya devam ediyor dünden beri. Aston Villa uçan kaçan bir takım değil. Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. Atabilse... Ama inanmıyor... Çünkü niye? Muriqi ile olmaz, Lukaku ile olmaz... Kendinizi kandırmayın. Fenerbahçe'nin santrforu yok, doğru düzgün orta sahası yok."

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonunda 1 puanda kalan Fenerbahçe, 20 Ekim'de sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 26 Ekim'de ise Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilginin ardından teknik heyet ve futbolcuların bu iki kritik karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.