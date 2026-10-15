Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın - Son Dakika
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Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde günlerdir süren şiddetli sağanak yağışın durması amacıyla ilçe merkezindeki bir köprü üzerinde kurban kesilmesi büyük tepki topladı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel olumsuzluklara yol açarken, yağışın durması için yapılan ilginç uygulama gündeme damga vurdu. Şiddetli yağışların sona ermesini isteyen bir grup vatandaş, ilçe merkezindeki bir köprü üzerinde toplanarak kurban kesti.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Köprü üzerinde gerçekleştirilen kurban kesimi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Şiddetli sağanağın durması amacıyla kesilen kurbanın görüntüleri kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin altına kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı. Uygulamayı eleştiren kullanıcılar "Orta çağ görüntüsü", "Hayvandan ne istiyorsunuz", "Yok artık" ve "Daha neler göreceğiz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

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ArmutluKurbanYalovaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sktgdn Sktgdn:
    Utanıyorum sizinle aynı havayı soluduguma 11 5 Yanıtla
  • 6mp2pt6czd 6mp2pt6czd:
    siz de birilerine yaranacaksınız diye… 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Ya hu ne var bunda birileri yağsın diye duaya çıkarken bunlarda dursun diye kurban kesmiş:)) Vah benim güzel ülkemin cahil insanı 6 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Bu kadar Cahile rağmen hala ayakta bu Ülke şaka gibi yeminle.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın - Son Dakika
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