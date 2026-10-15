Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel olumsuzluklara yol açarken, yağışın durması için yapılan ilginç uygulama gündeme damga vurdu. Şiddetli yağışların sona ermesini isteyen bir grup vatandaş, ilçe merkezindeki bir köprü üzerinde toplanarak kurban kesti.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Köprü üzerinde gerçekleştirilen kurban kesimi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Şiddetli sağanağın durması amacıyla kesilen kurbanın görüntüleri kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin altına kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı. Uygulamayı eleştiren kullanıcılar "Orta çağ görüntüsü", "Hayvandan ne istiyorsunuz", "Yok artık" ve "Daha neler göreceğiz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.