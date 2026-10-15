İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu - Son Dakika
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İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Kemerburgaz'da ev ve iş yerlerini sular altında bırakırken çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gece boyunca mahsur kalan 65 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Minibüsü sel sularında sürüklenen Ali Eryolcu ise ölümden döndü. Araçtan atlayarak ağaçlara tutunan Eryolcu, "Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım. Kepçe geldi, beni kurtardı" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İstanbul'da dün gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli sağanak, Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da su baskınlarına neden oldu.

Bölgede çok sayıda ev ve iş yerini su basarken yollar göle döndü, bazı araçlar sel sularının etkisiyle sürüklendi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gece boyunca devam eden sağanağın ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte selin yol açtığı hasarın boyutu gözler önüne serildi.

İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

GECE BOYUNCA 65 KİŞİ KURTARILDI

Şiddetli yağış nedeniyle Kemerburgaz'da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca kurtarma çalışması yürüttü. İtfaiyeden alınan bilgiye göre sağanak nedeniyle mahsur kalan 65 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede su baskınlarının ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

"SU BOYNUMA KADAR GELDİ, AĞAÇLARA TUTUNDUM"

Sel felaketinde ölümden dönenlerden biri de minibüs sürücüsü Ali Eryolcu oldu. Şiddetli yağış sırasında minibüsü yolda kalan Eryolcu, aracının sel sularına kapılarak sürüklendiğini söyledi.

O sırada minibüste yolcu bulunmadığını belirten Eryolcu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi."

İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

"20 DAKİKA SUYUN İÇİNDE KALDIM"

Sel sularından kurtulmak için ağaçlara tutunarak yardım beklediğini anlatan Eryolcu, yaklaşık 20 dakika boyunca suyun içinde kaldığını belirtti.

Eryolcu, "20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum" diyerek yaşadığı tehlikeyi anlattı.

İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

Şiddetli yağışın ardından Kemerburgaz'da su baskınlarından etkilenen alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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