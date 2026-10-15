İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Afetle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

"84 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞINI ALDIK"

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Vali Gül konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul’umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. 261 kilo olarak ölçüldü. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralandı. 3 vatandaşımız hastanede durumları iyi. 84 yılın en büyük yağışını aldık. Bütün bakanlarımız kendi alanları ile ilgili bu süreci yönettiler. Olayın ilk anından itibaren çalışmalara başladı."

"14 YERDE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

"Bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında çalışmaları sürdürdü. Arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmaları devam ediyor. 39 ilçede ihtiyacı olan vatandaşlarım güvenli yerlere yerleştirildi. 16 kapalı yol bulunmakta. Alternatifi olan yollar bunlar. "

OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

"Okullar bugün tatil edilmişti, kamu görevlileri, engelliler özel mazereti olan çalışanlarımıza da izin verildi. Okullar yarın tatil edildi.

"YAĞIŞLAR 2-3 GÜN DEVAM EDECEK"

"Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi ve buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça önümüzdeki 1-2 gün içerisinde dışarı çıkılmamasını, dinlenilmesini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek."

"MOTORLARLA İLGİLİ YASAK DEVAM EDECEK"

"Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."