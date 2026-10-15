6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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6\'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 46 gol atıldı. Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği gecede PSG, Manchester City'yi deplasmanda devirdi. Real Madrid ise 3-1 geriye düştüğü Roma maçını 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, birbirinden gollü 9 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun devlerinin sahne aldığı gecede tam 46 gol kaydedilirken Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, Real Madrid'in tarihi geri dönüşü ve PSG'nin Manchester City deplasmanındaki galibiyeti dikkat çekti.

FENERBAHÇE İNGİLTERE'DE DAĞILDI

Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ikinci maçının ardından 1 puanda kaldı.

PSG, MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden birinde Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Fransız temsilcisi, Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle İngiliz devini 4-2 mağlup etti.

Manchester City'nin iki golünü ise Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti.

REAL MADRID 7 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 82. dakikasını 3-1 geride geçen İspanyol devi, son bölümde bulduğu üç golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rüdiger atarken Roma'nın golleri Marten de Roon ve Donyell Malen'den (2) geldi.

59. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Endrick ve Rüdiger'in gollerinde asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI DA KAZANDI

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Ukrayna temsilcisi, ikinci haftanın ardından puanını 4'e yükseltti. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u 1-0 yenerek gecenin sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN TÜM SONUÇLARI

  • - Feyenoord 3-2 Como
  • - LASK 3-6 Liverpool
  • - Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
  • - Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
  • - Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
  • - Real Betis 3-2 Porto
  • - Roma 3-4 Real Madrid
  • - Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
  • - Shakhtar Donetsk 3-1 AEK
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SON DAKİKA: 6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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