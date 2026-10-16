9.9\'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

Japonya'da 16 Ekim'de deprem erken uyarı sisteminden gönderilen yanlış bildirim, ülkenin geniş bir kesiminde endişeye neden oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kuril Adaları'nı merkez üssü gösteren 9.9 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yayımladı. Ancak kısa süre sonra yapılan incelemede depremin büyüklüğünün hatalı hesaplandığı anlaşıldı.

9.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI GÖNDERİLDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 12.40 sıralarında Kuril Adaları bölgesinde 9.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirten acil durum uyarısı gönderdi.

Hokkaido'dan Japonya'nın orta kesimlerine kadar geniş bir bölgeyi kapsayan uyarı, cep telefonları ve acil durum sistemleri üzerinden vatandaşlara ulaştırıldı.

8 DAKİKA SONRA İPTAL EDİLDİ

Ajans, saat 12.48'de yayımladığı yeni bildirimle deprem uyarısını iptal etti. Yetkililer, gerçek bir depremin meydana geldiğini ancak erken uyarı sisteminin depremin büyüklüğünü olduğundan çok daha yüksek hesapladığını açıkladı. Hatalı hesaplamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

GERÇEK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.9 ÇIKTI

Yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Japonya'nın kuzeyindeki Kuril Adaları değil, Kamçatka çevresi olduğu belirlendi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido'nun Hakodate kentinde Japon deprem şiddeti ölçeğine göre 1 seviyesinde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi de sarsıntı nedeniyle tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

9.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Yanlışlıkla duyurulan 9.9 büyüklüğündeki deprem, gerçekleşmiş olsaydı dünya tarihinde kaydedilen en büyük depremi aşacaktı.

Bugüne kadar aletsel olarak kaydedilen en büyük deprem, 1960 yılında Şili'de meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki sarsıntı olarak biliniyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, olağanüstü yüksek büyüklük tahminine yol açan teknik hatanın nedenini araştırıyor.