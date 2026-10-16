Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber - Son Dakika
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Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

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Güney Kore'de düzenlenen yarı maratonda 25 yaşındaki koşu fenomeni Yoo Ji-won, bitiş çizgisine yalnızca 500 metre kala yere yığılarak hayatını kaybetti. Yapay zeka alanında yüksek lisans yapan ve koşudaki başarılarıyla tanınan genç sporcunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Yoo'nun kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2026 Seoul Race yarı maratonunda trajik bir olay yaşandı. Koşu dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki Yoo Ji-won, 21,1 kilometrelik parkurun 20,6'ncı kilometresinde aniden yere yığıldı. Bitiş çizgisine yalnızca 500 metre kala bilincini kaybeden genç sporcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİTİŞ ÇİZGİSİNE 500 METRE KALA FENALAŞTI

Organizasyon komitesinin açıklamasına göre Yoo Ji-won, pazar günü saat 08.49'da Seul'ün merkezindeki Jonggak metro istasyonu yakınlarında fenalaştı.

Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Yarış görevlilerinin hareketsiz halde bulduğu genç sporcu için acil sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılmadan önce kalp masajı yapılan Yoo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yoo Ji-won'un kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yarış yetkililerinden biri, genç sporcunun kendisini fazla zorlamış olabileceğini belirtse de bu ihtimal doğrulanmadı. Organizasyon komitesi, yaşanan olayın ayrıntılı şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

HEM BİLİM İNSANI HEM BAŞARILI BİR KOŞUCUYDU

2001 doğumlu Yoo Ji-won, Güney Kore'nin önde gelen eğitim kurumlarından KAIST'te yapay zeka alanında kullanılan yarı iletkenler üzerine yüksek lisans yapıyordu.

Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

2022 yılında koşmaya başlayan Yoo, kısa sürede dikkat çeken derecelere ulaştı. Mart ayında katıldığı New Balance Yarı Maratonu'nu 1 saat 22 dakika 1 saniyede tamamlayan genç sporcu, 5 Nisan'da düzenlenen Gunsan Saemangeum Maratonu'nun 10 kilometrelik kadınlar amatör kategorisinde birinci olmuştu.

GÜNDÜZ LABORATUVARDA, AKŞAM ANTRENMANDAYDI

Yoo Ji-won, mart ayında verdiği bir röportajda günlük yaşamını anlatmıştı. Her sabah saat 09.00'da laboratuvara gittiğini belirten genç sporcu, akşam 20.00'den itibaren yaklaşık iki saat koştuğunu söylemişti. Koşu deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Yoo, insanları sağlıklı kalmaya ve kendilerini geliştirmeye teşvik ediyordu.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Yoo'nun ölümünün ardından 1992 Barselona Olimpiyatları maraton şampiyonu Hwang Young-jo da amatör koşuculara önemli bir uyarıda bulundu. Hwang, koşucuların daha iyi dereceler elde etmek için kendilerini zorlayabildiğini belirterek, "Ne zaman bırakacağını bilmek seni daha iyi bir koşucu yapar" ifadelerini kullandı. Olimpiyat şampiyonu, yarış organizatörlerinin acil durumlara karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini de vurguladı.

Bilim İnsanıYapay ZekaGüney KoreBilimSporSon Dakika

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